رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی بر ضرورت توسعه ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان با رویکرد سیستمی و ایجاد مزیت پایدار تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حیدر فتح‌زاده در دیدار با افشین برمکی رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ظرفیت‌های برجسته استان آذربایجان شرقی در زمینه‌های صنعتی و معدنی اظهار کرد: از اولویت‌های مهم سازمان تکمیل زنجیره ارزش در این بخش‌ها و ایجاد مزیت‌های پایدار در بلندمدت است.

وی با بیان اینکه در آذربایجان شرقی پتانسیل‌های بی‌نظیری برای توسعه صنایع معدنی و ایجاد ارزش افزوده از این منابع وجود دارد افزود: تمام تلاش ما این است که با بهره‌برداری هوشمندانه از این ظرفیت‌ها، زنجیره ارزش صنایع معدنی را تکمیل کرده و مزیت‌های پایدار اقتصادی برای استان ایجاد کنیم.

وی به پروژه‌های ملی نیز اشاره و تصریح کرد: ماده ۲۳ پروژه‌های ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ما به طور ویژه در حال پیگیری این پروژه‌ها با نگاه به ارتقای بهره‌وری و تسریع در تکمیل آنها هستیم.

فتح زاده یادآور شد: اولویت‌بندی پروژه‌ها و تخصیص به‌موقع منابع، کلید موفقیت در تسریع در اتمام این پروژه‌ها خواهد بود.

وی همچنین ظرفیت‌های رودخانه ارس را فرصتی استراتژیک برای استان دانست و گفت: رود ارس می‌تواند به عنوان یکی از منابع عمده برای جذب سرمایه‌گذاری، به ویژه در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری مورد استفاده قرار گیرد. معرفی این ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از اولویت‌های ما است.