در دیدار مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران با سفیر هند در تهران، توسعه کریدور بینالمللی شمال – جنوب و گسترش همکاریهای ریلی میان دو کشور مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر جبارعلی ذاکری، در نشست مشترک با رودرا گاوراو شرست، سفیر هند در تهران، با اشاره به جایگاه ایران بهعنوان حلقه اصلی اتصال هند به روسیه گفت: توسعه کریدور شمال – جنوب از اولویتهای اصلی راهآهن است و با همکاری کشورهای عضو، روند پیشرفت آن با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی، تسهیل انتقال بارهای تجاری میان هند و روسیه از مسیر ایران است، افزود: توسعه بندر چابهار میتواند نقش مؤثری در افزایش سهم ایران در ترانزیت منطقهای ایفا کند و زیرساختهای لازم در این زمینه با سرعت در حال تکمیل است.
مدیرعامل راهآهن با تأکید بر اهمیت حملونقل ترکیبی دریایی و ریلی بین بندر بمبئی و بندر چابهار تصریح کرد: این مسیر در آینده میتواند ظرفیت چشمگیری برای ترانزیت بار در کریدور شمال – جنوب فراهم کند.
دکتر ذاکری همچنین از تکمیل خط ریلی چابهار – زاهدان تا شش ماه آینده خبر داد و گفت: این پروژه سه ماه پس از پایان ساخت وارد مرحله بهرهبرداری خواهد شد و نقش مهمی در فعالسازی بندر چابهار ایفا میکند.
وی در ادامه از پیگیری ایجاد ارتباط ریلی میان افغانستان و هند از مسیر بندر چابهار خبر داد و افزود: این اتصال موجب کاهش قابلتوجه مسافت و زمان ترانزیت کالا میان هند و افغانستان خواهد شد.
مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر گسترش همکاریهای کارشناسی میان راهآهنهای دو کشور و تعامل شرکتهای بخش خصوصی ایران و هند اظهار امیدواری کرد با تسریع در روند همکاریها، گامهای مؤثری در جهت توسعه ترانزیت منطقهای برداشته شود.
در این دیدار، رودرا گاوراو شرست، سفیر هند در ایران نیز با ابراز خشنودی از روند رو به رشد همکاریهای ریلی میان دو کشور، از نقشآفرینی ایران در توسعه ترانزیت منطقهای قدردانی کرد.