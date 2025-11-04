فرمانده انتظامی تبریز از دستگیری دو سارق حرفه‌ای خودرو و کشف یک دستگاه خودرو سرقتی و ۱۲ فقره سرقت خودرو و داخل خودرو در یک عملیات پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ محمد نعمتی ظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر سرقت خودرو موضوع در دستور کار ماموران بخش انتظامی خسروشاه قرار گرفت.

وی گفت: ماموران با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مقام قضایی، سارقان را شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به کلانتری به بزه ارتکابی اعتراف و در تحقیقات تکمیلی پلیس جمعاً به ۱۲ فقره سرقت خودرو و سرقت داخل خودرو در سطح شهرستان تبریز اعتراف کردند.



سرهنگ نعمتی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مراجع قضایی از شهروندان خواست که ضمن رعایت هشدار‌های پلیسی در صورت مشاهده تردد افراد مشکوک و ناشناس، سریعاً با ۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس اطلاع دهند.