مدیر کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌شرقی گفت: فرسودگی و تخریب مسیر آبرسانی مانع تامین حقابه تالاب بین المللی قوریگل شده است و در صورت ادامه این روند تالاب در خطر خشکی دائمی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدحسین حسن زاده در جریان بازدید میدانی از کانال انتقال آب تالاب بین‌المللی قوریگل با انتقاد از وضعیت بحرانی کانال انتقال آب این تالاب گفت: وضعیت این زیست بوم نامطلوب بوده و تسریع عملیات لایروبی و مرمت مسیر آبرسانی آن ضروری است.

وی با بیان اینکه فصل آبگیری تالاب از نیمه دوم آبان ماه آغاز می‌شود اظهار کرد: اقدامات انجام شده برای برقراری جریان پایدار آب کافی نیست و کانال آب‌آور تالاب به‌قدری فرسوده و تخریب شده که دیگر توان هدایت کامل حقابه را ندارد و این شرایط قوریگل را عملا از نفس انداخته است.

مدیر کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌شرقی گفت: اگر پیش از آغاز فصل سرما عملیات لایروبی و لوله‌گذاری در مسیر انتقال آب انجام نشود در سال‌های آینده شاهد خشکی دائمی تالاب خواهیم شد.

حسن زاده با تاکید بر اینکه زمان برای نجات این تالاب محدود است، ادامه داد: تاخیر در اجرای طرح‌های آبرسانی به این تالاب خسارت‌هایی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.