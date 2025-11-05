پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم فوتبال آخال ترکمنستان گفت: تا بهحال چنین داوری ضعیفی ندیده بودم و بهنظرم سپاهان باید سپاس گزار تیم داوری باشد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فوتبال سپاهان ایران و آخال ترکمنستان سهشنبه ۱۳ آبان در چارچوب هفته چهارم از فصل ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵ رقابتهای لیگقهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه نقشجهان اصفهان بهمصاف هم رفتند که این بازی با تساوی ۲ به ۲ به پایان رسید.
عزیز آنامحمدوف در نشست خبری پس از این دیدار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همانطور که قبلاز این دیدار گفتم، بازی جذاب و خارقالعادهای را شاهد بودیم، اما درباره داوران خوشحال نیستیم؛ در چند رقابت تا بهحال حضور یافتهایم، اما هیچگاه چنین داور ضعیفی ندیده بودیم. در اواخر نیمهدوم در جناح راست بازیکن حریف با سر به سینه بازیکن ما ضربه زد، اما بهجای اخراج شدن وی، بازیکن ما کارتزرد گرفت.
وی افزود: در مجموع اصلاً داوری خوبی در این بازی ندیدیم، داور هشت دقیقه وقتاضافه بهجای شش دقیقه برای نیمهدوم اتخاذ کرد. بازی را کامل ببینید تا متوجه صحبتهای من شوید؛ تابهحال همچین داوری بدی ندیده بودم و بهنظرم تیم حریف باید از کوبلداوری متشکر باشد.
سرمربی تیم فوتبال آخال بیان کرد: حریف با ۱۴ بازیکن بازی میکرد و ما ۹ نفره بودیم. سپاهان از لحاظ هزینه بسیار گرانتر از ماست، اما بابت بازی که انجام دادیم بسیار خوشحالم و بهترین عملکردمان را ارائه دادیم.
آنامحمدوف تأکید کرد: بازیکن ما با تصمیم داور اخراج شد و بیشتر از ۲۰ دقیقه ۱۰ نفره بودیم، اما تمام تلاش خودمان را برای نگهداشتن نتیجه کردیم تا بازی را با پیروزی به پایان رسانده و به مرحله بعدی صعود کنیم. در پایان بازهم از داوران تشکر میکنم که برای خیلی از خطاها، آفسایدها، کارتهای زرد و قرمز علیه ما سوت زدند.
کاکاگلدی بردیف، دروازهبان تیم فوتبال آخال در کنفرانسخبری پساز بازی با سپاهان اظهار کرد: بهعنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شدم و از این بابت خوشحالم، اما باید بگویم داوران به ما فضای بازی ندادند و بهعلت اخراج بازیکنمان مجبور بودیم تدافعی بازی کنیم. داور در جریان بازی تصمیمات اشتباهی گرفت، بهعنوان نمونه مهاجم حریف چندین مرتبه به سمت من آمد و به من ضربه زد، در همین حین که من دچار مشکل شده بودم و باید منتظر میماندم تا دکتر به وضعیتم رسیدگی کند، داور مدام بهمن میگفت بلند شو؛ درحالیکه من از ناحیه زانو و کمر مشکل داشتم و اینکه حریف فشار میآورد را در نظر نمیگرفتند.
وی افزود: از نظر من امروز برنده بازی ما بودیم؛ شرایط تیم حریف را میدانیم، در یکی از صحنههای امروز بازیکن سپاهان دقیقاً مانند زینالدین زیدان با ضربه سر به سینه بازیکن ما زد، اما برای حریف خطا اعلام شد. حریف خیلی خوب بود، اما ما بهتر بودیم. از تماشاگرانمان در ایران و ترکمنستان تشکر میکنم که از ما حمایت کردند و امیدوارم در بازیهای بعدی خوب پیش برویم و نتایج مناسبی بگیریم.