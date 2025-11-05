پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بسیج دانش آموزی گفت: شرارت آمریکا در ایران مربوط به حال نیست و یک واقعه تاریخی است و هدف اصلی آن غارت منابع ملی ایران بوده است و از این جهت مبارزه با استکبار جهانی اهمیت دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای مجتبی باستان رئیس سازمان بسیج دانش آموزی با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر، به موضوع سازمان بسیج دانش آموزی در مسیر استکبار ستیزی پرداخت و به پرسشها در این باره پاسخ داد.
متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سوال: بحث خیلی بحث گستردهای از ابعاد مختلفی دارد، اما شاید اولین سوال و مهمترین سوال بحث اهمیت این موضوع است که حضرت آقا در صحبتهای روز گذشتهشان روی آن تاکید داشتند که باید در تاریخ و حافظه ملی مردم ما بماند ایشان بسیار روی این موضوع تاکید داشتند به نظرم خوب است به عنوان مقدمه بحث با همین موضوع شروع کنیم که چرا روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اینقدر اهمیت دارد و آن سه ضلعی که مناسبت این روز است باید همچنان در حافظه تاریخ ملی ما بماند؟
باستان: ممنون از این سوالی که فرمودید و نوع نگاهی که به این فضا دارید ما ارتباطمان با آمریکا و شرارت آمریکا در ایران و منطقه در واقع یک حافظه تاریخی دارد یک فضای تاریخی دارد آمریکا از بعد از انقلاب اسلامی در واقع دشمن ایران نشده بلکه قبل از انقلاب اسلامی هم این فضا بوده از اینجا شروع کنیم در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با همراهی با دولت وقت انگلیس کودتایی را علیه دکتر مصدق دولت دکتر مصدق راهاندازی میکند و هدف اصلیشان هم غارت منابع ملی ایران و چپاول نفت ایران بوده آن موقع این فضا بعد از آن حمایتهایی که از رژیم پهلوی دوم میکردند وامهایی که اعطا میکردند دولت آمریکا و همینطور مستشارانی که به کمک رژیم پهلوی میفرستادند آخرین آماری که در تاریخ است ۳۰۸ مشاور و مستشار را فرستاده بودند کمک دولت پهلوی که عمدتاً انتصابات با اینها بود راهبری با اینها بود برنامهریزی با اینها بود به نظر شما مستشاران آمریکایی در آن موقع در رژیم پهلوی چه برنامهای را برای ملت ایران طراحی میکردند بدون تردید نگاه چپاولگرایانه بوده بعد از آن میآییم سراغ راهاندازی سازمان ساواک و توانمندسازی این سازمان توسط سیآیای و اف بی آی آمریکا و سازمان درست میکند برای جاسوسی برای دولت وقت آمریکا اینها همه قبل از انقلاب است یا طرح لایحه کاپیتولاسیون مصونیت قضایی اتباع آمریکا همین مصونیت قضایی اتباع آمریکا آن موقع در ایران توهین به ملت بزرگ ایران بود این سیر تاریخی را اگر نگاه کنیم دخالتها و شرارتهای آمریکا در ایران بعد از انقلاب اسلامی هم شما دارید میبینید در جنگ تحمیلی ۸ ساله از رژیم بعث عراق کی حمایت میکرد کی تجهیزات میداد کدام کشور تجهیزات میداد کدام کشور فناوری میداد کدام کشور اطلاعات ایران را در اختیار رژیم بعث عراق قرار میداد در جنگ ما بدون تردید آمریکا توطئهها و شرارتهای مختلفی که یک لیست بزرگی است اگر بخواهیم به آن بپردازیم و میرسیم به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکایی صهیونیستی اخیر شما نگاه کنید در این جنگ دو تا نکته بسیار بسیار مهم است اگر بخواهیم به آن بپردازیم که آمریکا محور شرارت در ایران و بلکه هم در منطقه و جهان است آن دو محور اصلی این است تقریبا ۱۰۵۰ نفر از مردم بیدفاع ما را شهید میکنند در حملات اخیرشان در جنگ ۱۲ روزه ۳۴ شهید دانش آموزی داریم ۷ معلم شهید و ۸۵ دانشجو و همینطور اساتید دانشگاه و دانشمندان هستهای اینجا ما میتوانیم نتیجه بگیریم که آمریکای جنایتکار با علم و فناوری و پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی مخالف است دلیلش هم شهادت دانش آموزان دانشجویان اساتید دانشمندان هستهای است این یک نکته و از این زاویه میتوانیم نگاه کنیم که با علم و فناوری ما مخالف است از آن طرف هم آمریکا علم و فناوری را و تجهیزاتی که منبعث از علم و فناوری است مثلاً تجهیزات نظامی اگر نگاه کنیم از منظر کشور آمریکا برای آمریکا اف ۳۵ هواپیمای بی ۲ و سامانههای مختلف پدافندی موشکهای کروز ناو شکنهایی که در منطقه دارد در خلیج فارس و در دریای عمان این تجهیزات و علم و فناوری را علیه بشریت دارد به کار میبرد هم از این طرف دانشمندان و دانشجویان و دانشآموزان و دانشمندان هستهای را ترور میکند و از آن طرف علم و فناوری که دارد دارد علیه بشریت و در مسیر کشتار و سلاخی مردم مظلوم و ملتها دارد به کار میبرد به نظر شما با این نگاهها آیا محور شرارت در ایران و منطقه و جهان آمریکا نیست آمریکایی که علم و فناوری را تا جایی قبول دارد که.
سوال: منظورتان این است که اینکه در حافظه تاریخی ملت ما باید بماند برای درک این مهم است؟
باستان: بله برای درک این فضا مهم است البته به شما بگویم که امروز ما نوجوانان و جوانان بسیار فهیم و عاقلی داریم خودشان صحنه را دارند میبینند امروز من در استان گلستان میهمان عزیزان بودم در راهپیمایی شهرک گرگان حضور جمعیت بینظیر بود به ویژه نوجوانان و جوانان به نظر شما چرا بعد از جنگ تحمیلی اخیر نوجوانان و جوانان مفاهیم استکبار ستیزی را سر دست گرفتند و شعارهایی را از سویدای دل با علم با آگاهی علیه استکبار جهانی قرائت میگردند نکته دارد این برمیگردد به فهم و درک نوجوانان و جوانان عزیز ما دانش آموزان و دانشجویان عمده جمعیت دانش آموز و دانشجو بودن در شهر گرگان حضور حضور پررنگی بود علیه استکبار جهانی شعارهایی میدادند و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را حمل میکردند دست سازههای استکبار ستیزی را حمل میکردند عکس تصاویر شهدای جنگ تحمیلی اخیر را داشتند و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی به ویژه لابهلای صحبت دانش آموزان که کنار ما بودند و مصاحبه میکردند میشنیدیم میگفتند که ما در واقع پیرو رهبرمان هستیم از کشورمان دفاع میکنیم نگاه کنید این مفاهیم که از زبان دانش آموز و دانشجو میآید بیرون یعنی چی یعنی میهن دوستی یعنی عرق ملی یعنی مقابله با استکبار مقابله با زورگویی نمیپذیرند دانش آموزان و دانشجویان.
سوال: الان سه رخدادی که منجر به این شده که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در تقویم رسمی کشور ما شکل بگیرد امام خمینی رحمت الله علیه ۴۳ گلزار دانشآموزان ۵۷ تسخیر لانه جاسوسی سال ۵۸ هر سه را که نگاه میکنیم به نوعی بیانگر مقاومت در برابر سلطه است حالا بیاییم جلو این مفهومی که در قالب استکبار ستیزی در تقویم بر روی رویکردهای ما دارد پیگیری میشود الان سازمان بسیج دانش آموزی که به هر حال اسمش روی آن است دانش آموزی این را چطور و چه برنامه و چه رویکردی دارید که این را طبق فرمایش حضرت آقا حفظ کنید منتقل کنید به نحو احسن متناسب با شرایط امروز جوانان بتوانند این را فهمش کنند؟
باستان: ما در آموزش و پرورش با کمک تشکلها و معاونت پرورشی و همینطور نگاه ویژه وزیر محترم آموزش و پرورش آقای دکتر کاظمی عرصه و میدان را برای تشکلها و برای دانش آموزان باز کردم ما با کمک دانشآموزان برنامهریزی را برای این ایام داشتهایم روز ۸ آبان سالروز شهادت شهید سرافراز دوران مقدس شهید محمد حسین فهمیده است روز نوجوان و آغاز هفته بسیج دانش آموزی از ۸ آبان تا ۱۳ آبان ۱۳ آبان هم که روز دانش آموز است ما میگوییم هفته بسیج دانش آموزی در این هفته با کمک خود دانش آموزان برنامههای زیادی را برای این مفهوم که در ذهن نوجوانان و جوانان ما قرار بگیرد و یادشان نرود جنایات آمریکا در ایران را برنامههای متنوعی داشتیم قبل از اینکه من به این برنامهها بپردازم برای دهه هشتادیها و نودیها ما در آموزش و پرورش در واقع باید نکاتی را رعایت کنیم ما باید اعتماد کنیم به این نسل هویت بدهیم و مسئولیت بدهیم و متناسب با ذائقهشان برنامهریزی کنیم و نکتهای که اساس این دو حرف را تشکیل میدهد این است که خود بچهها در طراحی و تدوین برنامهها نقش داشته باشند و به اصطلاح ما اگر بخواهند زمینه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را در آموزش و پرورش پیاده کنند باید برویم سمت مدرسه و نقش دانش آموزان پررنگ است در مدرسه حالا ما یک بسته برنامه با کمک خود دانشآموزان طراحی کرده بودیم به نام بسته آبان کار ویژه بسیج دانش آموزی برای ایام آبان و هفته بسیج دانش آموزی که نقش و مسئولیت را به خود دانش آموزان سپرده بودیم در طراحیش خودشان نقش داشتند و ناظر به کنشگری و نقش آفرینی دانش آموزان این بسته را خودشان طراحی کردند و ما هم کمک کردیم برای پیادهسازی شان بر اکثر مدارس کشور اولین برنامه این بسته رویداد ملی پرسش آبان است پرسش آبان دانش آموزان به این سوال باید پاسخ میدادم عرض کردم خودشان طراحی کرده بودند فاصله آمریکا تا غرب آسیا چند کیلومتر است و آمریکا در غرب آسیا به دنبال چیست این سوال را نگاه کنید خوب اگر دانش آموز برود در کار تحقیقاتی و پژوهشی به این سوال پاسخ بدهد در قالب کلیپ یک دقیقهای از سامانه شاد برای ما ارسال کند و در این رویداد ملی شرکت کند البته ما هم جوایز نفیسی گذاشتهایم برای بهترین پاسخ تا الان تا جایی که من اطلاع دارم در واقع آمار بسیار زیاد و مطالب و محتوای بسیار زیادی رسیده که اگر فرصت شد انشاالله تقدیم عزیزان میکنیم برای بخشش دومین برنامه این بسته مسابقه ملی نقاشی فرار موشها است بالاخره در جنگ تحمیلی اخیر نقش رژیم غاصب کودککش و دانش آموز کش صهیونیستی پررنگ بود برای تحقیر این رژیم غاصب دانش آموزان وارد طراحی و ترسیم نقش نقاشیهایی رای تحقیر این رژیم شدن با این مفاهیم نقاشیهایی طراحی کردند حالا از طریق هوش مصنوعی هم برای ما یا نقاشیهایی را خودشان ترسیم کردند و یا از طریق هوش مصنوعی برای ما ارسال کردهاند اگر ما بخواهیم مفهوم استکبار ستیزی را اگر بخواهیم تبیین کنیم جنایات آمریکا را باید در واقع خود دانش آموزان به صورت برنامهای تعریف کنیم و طراحی کنیم به صورت تعاملی در این مسیر مشارکت داشته باشم عرض کردم این برنامهها توسط خود دانش آموزان طراحی شده برنامه سوم ما رویداد ملی قاب برتر بود در مراسم راهپیمایی جشن ملی مقابله با استکبار جهانی در روز ۱۳ آبان دانش آموزان در قالب این رویداد قاب برتر تصاویری را برای ما ارسال میکنند که سه تا شاخص داشته باشد اول اینکه پلاکارد مدرسه را در تصویر ببینیم و همراه خودشان داشته باشند دوم حضور پرنشاط همکلاسیها و سوم پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را با خودشان همراه داشته باشند این سه شاخص عکس را بچهها میگیرند و برای ما ارسال کردند و باز به بهترینها جوایزی اعطا میشود چهارمین برنامه ما راهاندازی زنگ گفتوگو در درس آمادگی دفاعی است درس آمادگی دفاعی یک ساختاری در درون آموزش و پرورش دارد که مجموعه بسیج دانش آموزی هم دبیر این ساختار در معاونت متوسطه است بیش از ۲ میلیون دانش آموز هر ساله درس آمادگی دفاعی را میگذرانند ما گفته بودیم به همه معلمان و مدرسان عزیز که درس آمادگی دفاعی از طریق دبیرخانه این درس که در استان کرمان قرار دارد کار دبیرخانه این درس را واگذار کردهایم به استان کرمان که همین جا هم از مدیر کل محترم استان کرمان تقدیر و تشکر میکنم کارهای بسیار ارزشمندی انجام دادهاند که به معلمان و مدرسان درس آمادگی دفاعی بگویند که دو جلسه از درس آمادگی دفاعی را از ۲۵ مهر تا ۱۳ آبان اختصاص بدهند به تبیین جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر این هم برنامه بعدی ما و یک برنامهای داشتیم به نام پویش ایران سرافراز که برای بازگشایی در نظر گرفته بودیم و گفته بودیم که در ایام هفته بسیج دانشجویی و ۱۳ آبان این را هم ادامه بدهید که دانش آموزان این شعر فاخر حاج محمود کریمی را همخوانی میکنم در مراسم آغازین مدرسه پرچم مقدس جمهوری اسلامی را به اهتزاز در میآورند و به پرچم ادای احترام میکنند آخرین برنامهمان که در واقع در این بسته طراحی کرده بودیم رویداد ملی دست سازهها و کاردستیهای استکبار ستیزی بود اگر قاب رسانهها را در واقع امروز رصد میگردید مملو بود از این دست سازههای استکبار ستیزی این دو سه روز منتهی به ایام ۱۳ آبان بچهها نشستند و کاردستی درست کردند دست سازههای استکبار ستیزی را همراه خودشان در مراسم امروز حمل میکردند مجموعه این بسته را اگر شما ببینید هم تعاملی است و هم ناظر به نقش آفرین و کنشگری دانش آموز است و هم بخشی از مفاهیم استکبار ستیزی را در درون خودش دارد.
سوال: حالا آقای دکتر پیامد تمام این برنامههایی که بهش اشاره کردید را چه میدانید فکر میکنید که چه پیامدهایی میتواند داشته باشد حالا در فضایی که نسل امروز نسل جدید دارد در آن زندگی میکند؟
باستان: به نظر من سه پیام آمده اصلی را از اول هم طراحی کرده بودیم بالاخره هر برنامهای که برگزار میشود ناظر به یک سری اهداف را هم حتماً باید داشته باشد ما سه هدف اصلی را طراحی کرده بودیم برای مجموعه برنامهها البته برنامههای زیادتری هم در آموزش و پرورش است من به اختصار این شش برنامه را عرض کردم اولین پیامد میتواند باشد تبیین جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی اولین پیامدش میتواند این باشد و عرض کردم بخشی برنامهها تبیینی بود دومین پیامدش کنشگری و نقش آفرینی دانش آموزها در این برنامههای استکبار ستیزی وقتی خود دانش آموز نقشش پررنگ باشد مفاهیم استکبار ستیزی در درون دل و جانش میشیند این هم دومین پیامد و سومین پیامد آن ایجاد موقعیت تربیتی بود دانش آموز وقتی در یک موقعیتی کنشگری میکند اساساً نقش آفرینی میکند این باعث جریانسازی میشود برای انقلاب اسلامی و این جریانسازی باعث تولید قدرت نرم برای کشور میشود هر چقدر ما این موقعیتهای تربیتی را بیشتر ایجاد کنیم بیشتر قدرت نرم برای انقلاب اسلامی تولید میشود و این سرمایه میشود برای انقلاب اسلامی ما در مسیر مقابله با استکبار جهانی استکبار جهانی به رهبری آمریکا و کنشگری رژیم غاصب صهیونیستی این نسل را و برای این نسل ما دهه هشتادی و نودی برنامه دارند لذا دانش آموزان ما که آینده ساز هستند بالاخره قرار است در مسند مدیریتی آینده کشور بنشینند و من ایمان دارم به این نسل بسیاری از پیشرفتهای ایران اسلامی در آینده نه چندان دور توسط این نسل اتفاق میافتد وقتی دشمن دارد رصد میکند که دانش آموزان ما در میادین علمی در المپیادهای علمی در میادین ورزشی صاحب مدال و رتبه هستند و نقششان در آینده ایران و پیشرفت آینده کشور نقش پررنگی از طبیعتاً از همین الان میخواهند روی قلب و ذهن و دل نوجوانان ما تاثیر بگذارند در بستر جنگ شناختی برنامه دارند هر چقدر میادین را ما باز کنیم ایجاد موقعیت تربیتی مان را برای دانش آموزان داشته باشیم بدون تردید در مقابل توطئهها و نقشههای شوم دشمن ایستادهایم.
سوال: آقای دکتر ۱۳ آبان میتوانیم بگوییم از یک شعار سیاسی تبدیل به یک هویت شده یک هویت ملی شده و قاعدتاً انتقال این شما وقتی میخواهید یک مفهومی را به یک طبقه و یا به یک جامعهای منتقل کنید طبیعی است که باید زبان آن جامعه زبان آن طبقه را به خوبی بلد باشید زبان نسل جدید مقوی متفاوت است حتی کلمه و عبارتهای استفاده میکنند شاید خود ماها هنوز به خوبی شاید درکش نکنیم شما در سازمان بسیج دانش آموزی چطور این مفاهیمی که حالا داریم اسم هویت ملی ازش نام میبریم چطور با این ادبیات اینها همراه شدید و فکر میکنید توانستید این را منتقل کنید و اگر فکر میکنید در این مسیر موفق بودید اثراتش را کجا دیدید چه پیامدهای مثبتی داشتید؟
باستان: برای این نسل ما اگر بخواهیم برنامهریزی کنیم اولاً عرض کردم خودشان را باید به مشارکت بگیریم، چون زبان این نسل به زبان متفاوتی است البته به شما بگویم همین جا دانش آموزان بسیار آگاه با ویژگیهای خاص زبان علم و فناوری را میشناسند کشورشان را دوست دارند میهن دوست هستند و آگاه هستند برای این نسل باید برنامهریزی دقیق متناسب با ذائقهشان داشته باشیم اولین نکته اینکه هویت بدهیم کنشگری و نقش آفرینی آنها را در طراحی برنامهها داشته باشیم اشاره هم کردم دوم اینکه اعتماد کنیم حتی من میگویم یک جاهایی با ضریب خطای ۳۰ تا ۴۰ درصد نقش را بدهیم به خود دانش آموزان و در بستر علم و فناوری هم برنامهریزی دقیقی داشته باشیم در فضای مجازی هم ولی هدفمند و هوشمند ما با توجه به این نگاهها مجموعه برنامههایی را در نظر گرفتیم و طراحی کردیم که محور اصلی خود دانش آموزان است مثلاً اگر بخواهم بگویم به کمک آموزش و پرورش در این حوزه که ما یک تشکل هستیم در درون آموزش و پرورش برنامههای زیادی را طراحی کردیم یک بخشی از این برنامهها را اشاره کنم البته قبل از اینکه به این برنامهها اشاره کنم رویکردهایی که برای این نسل در برنامهریزی باید لحاظ کنیم متناسب با ادبیات این نسل که نسل باهوشی هستند زبان علم و فناوری را میشناسند مجموعاً ما این رویکردها را در طراحی و برنامهریزیها ضمن اینکه مسئولیت را به خودشان میدهیم و هویت را به خودشان میدهیم در طراحیها این رویکردها را هم در نظر گرفتهایم این رویکردها متناسب با ویژگیهای این نسل است در طراحی برنامهها اولاً هویت بدهیم دوم اینکه برنامههای ما تعاملی باشد برنامههایی که برای این اثر نظر میگیریم تعاملی باشد زمان برنامههای یک طرفه به اتمام رسیده سوم اینکه باعث الگو دهی به این نسل شویم برنامه جوری طراحی شود که با این رویکرد باعث الگو دهی به این نسل شود برنامه جوری طراحی شود که شبکه سازی را به همراه داشته باشد بعد یکی از ویژگیهای این نسل این است که در کار اجتماعی و کار جمعی و مشارکتی بهتر خودشان را نشان میدهند رویکرد برنامهها باعث شبکه سازی شود بچههای امروز در واقع در قالب برنامههای شبکهای بهتر کار میکنند رویکرد بعدی ما در برنامهها هم افزا باشد برنامهها با هم یعنی برنامه اگر در یک مدرسه میخواهد پیاده شود در واقع منحصر به ۴ تا ۵ نفر از بچهها نباشد بلکه گروههای مختلف و تعامل با هم آن برنامه باعث همافزایی شود در مدرسه جریان ساز باشد متناسب با ذائقه باشد یکی از رویکردهای اصلی جذابیت است بچههای این نسل در اجرای برنامهها به دنبال اجرای برنامههای جذاب هستند به اصطلاح ما در اجرای برنامهها باید از آن جایی شروع کنیم برنامهها را که این نسل میخواهد متناسب با ذائقه این نسل است به آنجایی ختم شود که مربی و معلم میخواهد نهایتاً پس جذابیت یکی از رویکردها است برنامهها را جوری طراحی کنیم که انعطاف داشته باشد انعطاف یکی از رویکردهای مهم در اجرای برنامهها برای دهه هشتادی و نودی عزیز ما است در مدارس تربیت محور باشد خروجی برنامه منجر به کاتسازی باشد بالاخره ما برنامههایی که برگزار میکنیم اگر رویکرد کاتسازی داشته باشیم بعداً همین دانش آموز که صاحب تجربه است برای دانش آموز پایه پایینتر هم خودش برنامهریزی میکند و فراگیری داشته باشیم متناسب با این رویکردها که متناسب با ذائقه دهه هشتادی و نودیها است اگر برنامهریزی کنیم موفق خواهیم بود در برنامههای آموزشی مهارتی و پژوهشی و تربیتی که متناسب با این فضاها ما مجموعه برنامههایی را در نظر گرفتهایم.
سوال: آقای دکتر نسلی که دارید بهش اشاره میکنید نسل پلتفرم و شبکههای اجتماعی و فضای مجازی و اینجور مسائل است و قاعدتاً در این بستر هم یک فضای مادی گرایی و فالوور گرفتن و اینطور مسائل است و از طرف دیگر شما به هر حال به دنبال انتقال آن روحیه مقاومت روحیه ایثار و روحیه خدمت هستید چطور میشود این روحیه خدمت و ایثار را با این شرایط و فضای این نسل تطبیق داد و بشود منتقل کرد راهکارتان چیست؟
باستان: عرض کنم خدمتتان که من به ۴ تا ۵ تا برنامه اشاره کنم و بعد برسیم به نکته فعالیتها در فضای مجازی که بسیار هم جذاب است دانش آموزان عزیز ما از طریق سکوهای مختلف در فضای مجازی فعالیتهای مختلفی را دارند و برایشان برخی از برنامهها در بستر فضای مجازی واقعاً جذاب است ببینید ما یک برنامهای داریم که هدف اصلیمان ترویج روحیه ایثار و انفاق در بین دهه هشتادیها و نودیها است حالا شما بخواهید روحیه ایثار و انفاق را در این نسل نهادینه کنید، از چه مسیری میخواهید بروید.
ما آمدیم طرح شهید عجمیان در قالب اردوهای جهادی راه اندازی کردیم.
بهسازی، زیباسازی و شاداب سازی مدارس، ۱۱ هزار گروه جهادی تابستان امسال نقش آفرینی کردند.
بخش عمدهای از این فعالیتها در بستر فضای مجازی بود، اطلاع رسانی ها، از طریق فضای مجازی انجام شد، عضو گروه شدن در مدرسه از طریق فضای مجازی است، فضاهای ترسیم آن محرومیت منطقه یا مدرسهای که نیاز به رنگ آمیزی دارد از طریق فضای مجازی، راه اندازی چالش و پویش برای حضور در اردوی جهادی مدارس از طریق فضای مجازی
سوال: جواب گرفتید؟
باستان: تا به حال که جواب گرفتیم انصافا، تا الان این فضاهایی که عرض کردم باعث سازماندهی گروههای جهادی در مدارس شده است.
سوال: آمریکا و متحدین او در فضای مجازی بحث جنگ شناختی و تسلط روی اذهان دانش آموزان رادارند، این فضا خیلی متفاوت با این است که کاری که ما میکنیم ارتباط از طریق فضای مجازی باشد.
فکر نمیکنم این بتواند آن تهدید و آن شرایط را بتواند مدیریت کند، قاعدتا ما هم مثل همانها نیاز به یک برنامههای یک مقدار قویتر دراین حوزه داریم؟ این طور فکر نمیکنید شما؟
باستان: به نظر من فرمایشات شما درست است، ما بخش عمده از فرمایشات شما ناظر به نظام حکمرانی در فضای مجازی است و من این را میپذیرم.
ما در طراحی در نظام حکمرانی در فضای مجازی نیاز به برنامه ریزی دقیقتر و بهتری داریم.
من با فرمایش شما این جا موافقم، ولی وقتی یک تشکل در اجرا میخواهد سراغ یک برنامهای برود، از چه مسیری باید برود در فضای مجازی، طرحی را معرفی کند که از طریق فضای مجازی باعث اطلاع رسانی و کنشگری دانش آموزان در میدان شود.
سوال: کنشگری در فضای مجازی خوب است، حرف شما کاملا درست است، نکته من این است که شما اگر الان یک فضای مجازی مثل الان شبکههای اجتماعی خارجی که با فیلتر و غیر فیلتر استفاده میشود، آیا از این شرایطی که ما دنبالش هستیم و از این فرهنگ ایثار و خدمت و مقاومت چند درصد این شبکههای اجتماعی را به خودش اختصاص داده است و چقدر فضا و برنامههایی که دشمن برای جوان و دانش آموز ما را دارد به خودش اختصاص داده است، بحث این است، احساس میکنم در این حوزه ما نیاز به کار بیشتری داریم؟
باستان: دو سه تا نکته اشاره کنم، ما قوانینی باید وضع کنیم برای استفاده نوجوان و جوان از فضای مجازی.
یک جاهایی خلاء داریم این را، نکته دوم موتور جستجوگر داخلی، ملی باید برای کارهای پژوهشی نوجوان و جوانان مان طراحی کنیم.
دو تا نکته را نگاه کنید، در لایه حکمرانی در فضای مجازی این دو مورد خیلی بحثهای اساسی دارد.
یک موتور جستجوگر ملی برای کارهای تحقیقاتی و پژوهشی دانش آموز، دو وضع قوانینی برای استفاده از فضای مجازی و سه تعریف سطح دسترسی.
سوال: به شدت قوانینی را تعیین کردند؟
باستان: کشورهای پیشرفته برای نوجوانان شان سطح دسترسی تعریف کردند.
فرمایش شما ناظر به این فضا من میپذیرم و حرف دقیقی است.
محضر شما عرض کردم، یک جاهایی ما خوب نیاز به کار بیشتری در این حوزهها داریم.
سوال: انتقال آن فرهنگ و روحیه که سازمان بسیج دانش آموزی دقیقا ماموریت دارد در این حوزه فعالیت کند، شما در حوزه تصویرسازی و فرهنگی چه کردید و چه اقداماتی لازم است که هنوز انجام شود؟
باستان: سپاسگذارم، ما در استفاده از فضای مجازی و انتقال مفاهیم ارزشی از طریق پیام رسانهای داخلی، شبکه سازی میکنیم.
مخصوصا شاد، ایتا، در پیامرسانهای خارجی فضای استکبارستیزی را آن جا داریم، یعنی مجموعه تولیدات ما میرود لایه اش سمت استکبار ستیزی و در واقع حمله به مبانی غربی.
در پیامرسانهای داخلی از جمله شاد عمدتا شاد و ایتا، مجموعه شبکههایی را طراحی کردیم، بیش از صد و ده هزار سرشبکه فضای مجازی ما الان داریم.
یعنی کانالهای ارتباطی با بچههای مدرسه و کنشگری شان در تولید محتوا.
من این را به شما بگویم، یکی از موضوعاتی که بسیار مهم است این جا، امروز منابع آموزشی منحصر به کتاب درسی نیست، بلکه تولیدات چند رسانهای برای انتقال مفاهیم بسیار کارسازست.
یکی از کارهایی که ماکردیم، تولیدات چند رسانهای است در تولیدات مختلف، چه آموزشی و چه تربیتی برای انتقال مفاهیم و ارزشهایی است که در ذهن شما، مثال اردوهای راهیان نور، کانالهایی داریم در لایه مدرسه، درلایههای مختلف ستادی تا میرسد به سازمان بسیج دانش آموزی.
فرهنگ ایثار و شهادت را میخواهیم به این نسل منتقل کنیم، البته هرچقدر ما در توان داریم، شاید تولیدات چند رسانهای ما از کیفیت بالایی برخوردار نباشد، آن برمی گردد به معونه ما، شاید این جا بحثی نداشته باشیم، تولیدات مختلف، زندگی و وصیت نامه شهدا، جلوههای اقتدار شهدا، ایستادگی شان، سبک زندگی شان در قالب کلیپهای یک یا دو دقیقهای در بستر فضای مجازی به صورت گسترده ارسال میشود.
در این کانالها و گروههایی که ما داریم، معونه ما این قدرست، یکی از بحثهای ما این است، دو در اردوهای پیشرفت و امید که ما معرفی میکنیم، دستاوردها و پیشرفتهای انقلاب اسلامی که بسیار امیدآفرین است و بخشی ازجلوههای موفقیت مان، دستاوردهای مان را در انقلاب اسلامی کلیپهای یک یا دو دقیقه به صورت گسترده در فضای مجازی، عمدتا توسط خود دانش آموزان تولید میشود.
این تولیدات را ما داریم، امروز منابع آموزشی تنها منحصر به کلاس درسی نیست، بلکه تولیدات چند رسانهای، که در واقع منتشر میشود در بستر فضای مجازی که اینها میتواند به انتقال مفاهیم.
سوال: الان شما فکر میکنید چقدر از دانش آموزان و جوانان ما از شبکههای اجتماعی، چون واقعیت این است که انتقال این مفاهیم و کمیت و کیفیت این مفاهیم در بستر شبکههای اجتماعی خارجی بسیار کم است.
یعنی اگر ما بخواهیم یک شاخصی قرار دهیم، میزان انتشار، آن چیزی که داریم الان در کف این شبکهها میبینیم، در مقابل آن چیزی که ضد و علیه این استفاده میشود اصلا قابل مقایسه نیست.
یک نکته دیگر این است که قاعدتا اگر ما نتوانستیم تولیداتی داشته باشیم برای انتقال این مفاهیم و خنثی کردن نقشه دشمن برای تسخیر ذهن جوانان و نوجوانان مان حداقل باید هوش رسانهای اینها را بالا ببریم، در این حوزه چه کردیم، آیا توانستیم از طریق سازمان بسیج دانش آموزی اقداماتی انجام دهیم که دانش آموزان اگر در معرض این تهدید قرار گرفتند بتوانند تمیز دهند و خوب و بد را از هم تشخیص دهند، در این خصوص اقداماتی شده است؟
باستان: ارتقای سواد رسانه یکی از برنامههای محوری مجموعه بسیج دانش آموزی در تعامل وزارت آموزش و پرورش، این بسته آبان کار که در طول سال چندین برنامه این چنینی داریم.
این شش برنامه که عرض کردم عمدتا در بستر فضای مجازی قرار میگیرد، وقتی یک دانش آموز کنش گر تولید میکند، پرسش آبان یک کلیپ یک دقیقهای برای ما ارسال میکند.
اولین نکتهای که به ذهن میرسد، آن جا نگاه تعاملی و کنشگری داریم به تولید برنامه، خود دانش آموز تولید میکند، بعد وقتی که این را تولید کرد، ارسال میکند، بعد وقتی که بازخورد خوب میگیرد، به صورت گسترده منشترش میکند، ما این را رتبه برتر میدهیم و میگوییم تو رتبه برتر شدی و این کلیپ شما منتشر میشود.
این فرآیند چه اسمی دارد، چه اسمی میتوانیم روی این فرآیند بگذاریم، من میگویم ارتقای سواد رسانه.
پس کنش گری دانش آموز و ما میگوییم تربیت در حین نقش آفرینی ناظر برا ین موضوع است، ضمن این که خود دانش آموز تولید و ارسال میکند در فضای مجازی، ما دورههای مختلف برای سرشبکههای فضای مجازی مان داریم.
یا از طریق فضای مجازی یا از طریق فضاهای حضوری که میآیند دورههای توانمندسازی، معونه ما به عنوان یک تشکل در درون آموزش و پرورش شاید ناظر به یک عده ازدانش آموزان باشد، اگر توان و پشتیبانی از ما بیشتر باشد ما میتوانیم طیف گسترده تری از دانش آموزان را در این مسیر قرار دهیم.
توانمندسازی و ارتقای دانش آموزان هم یکی از اجزای برنامه ماست در حوزه ارتقای سواد رسانه.
سوال: دکتر جان الان ما چه تعداد دانش آموز داریم؟
باستان: قریب به هفده میلیون، شانزده میلیون و نیم تقریبا.
سوال: سازمان بسیج دانش آموزی که روحیه تعامل گرا دارد، با چند درصد از این هفده میلیون توانسته است ارتباط گرفته و تاثیر بگذارد؟
باستان: من نگاه مسئولین خودمان همه شان از جمله حقیر به عنوان خادم شما در مجموعه آموزش و پرورش معتقدیم همه دانش آموزان بسیجی هستند.
سوال: کاری به بسیج ندارم، از این هفده میلیون چنددرصد جذب سازمان بسیج دانش آموزی دارند و با آن تعامل دارند؟
باستان: ما معتقدیم همه دانش آموزان عزیز ایران اسلامی در این فرهنگ و تفکر هستند و تعریف شدند، هر کس دل در گرو انقلاب اسلامی داشته باشد، بسیجی است.
این سطح اول عمومیش است، ما در سی و دو استان در سطح آموزش و پرورش در اکثر استانها و اگر عددی بگویم تقریبا، نمیتوانم عدد بگویم.
سوال: شما به عنوان رئیس سازمان بسیج دانش آموزی، میگویید هفده میلیون دانش آموزی که در مقاطع مختلف میبینیم، هفده میلیون با سازمان بسیج دانش آموزی ارتباط و تعامل دارد؟ درست است؟
باستان: برنامههای ما برای هفده میلیون دانش آموزست.
سوال: کاری به برنامهها نداریم، از این هفده میلیون چقدرشان با شما ارتباط و تعامل دارند؟
باستان: ما هیچ وقت قائل به عدد نیستیم، صادقانه بگویم، بیش از بیست برنامه ما داریم که برای عموم دانش آموزان است، مثلا راهیان نور که میخواهیم ببریم، نمیگوییم ده نفر، میگوییم همه دانش آموزان، میگوییم زائر اولی، اردوهای پیشرفت و امید که برای بازدید از دستاوردها و پیشرفتهای انقلاب اسلامی میگوییم عموم دانش آموزان، عدد نمیگویم نمیگوییم این پنج میلیون بسیجی هستند.
سوال: برنامههای تان برای همه است، ولی آماری ندارید که چقدر توانستید که شاخص ندارید که چقدر توانستید جذب کنید از دانش آموزان را؟
باستان: اساسا برنامه ریزیهای مان این نقطه است، هیچ وقت دنبال فضا نبودیم، خدا میداند بگوییم شش میلیون، هفت میلیون، عدد اصلا برای ما قابل قبول نیست.
سوال: در کار بازخورد نمیگیرید، که این جا ضعیف بوده است اصلاح کنید؟
باستان: بازخوردگیری در کارها و نظرسنجی داریم، برای بهبود کارها و رفع نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت ارزیابی عمدتا دربرنامهها داریم.
ولی، چون اعتقاد داریم که همه دانش آموزان بسیجی هستند هیچ وقت عدد خاصی را مدنظر قرار ندادیم.
سوال: متاسفانه با بحث فیلترینگ و اینها نه که بخواهیم فیلترینگ رد کنم، بحث آسیبهایی است که در کنارش ایجاد شده، طرف میرود یک فیلترشکن استفاده میکند میافتد در مسیر سیاه تری، وارد این قضیه نمیشوم.
ما با یک نسل هشتادی و نودی روبه رو هستیم که الان تعداد زیادی شان دارند از این شبکههای اجتماعی استفاده میکنند و متاسفانه دربرابر هجمهها و تهدیدها و موضوعاتی قرار میگیرند که برای هم حال شان و هم برای آینده شان میتواند آسیب زا باشد، قاعدتا مهمترین نکتهای و مهمترین ماموریت که در شرایط حال حاضر که جنگ رسانهای است، این که بتوانیم هوش دانش آموزان خودمان در این حوزه تقویت کنیم و برنامههایی داشته باشیم که بتوانند این آن سواد رسانه و هوش رسانه شان افزایش پیدا کند. خود سازمان بسیج دانش آموزی آیا برنامهای دارد و چه بازخوردی گرفته است؟
باستان: من این جا خطابم به بعضی از مسئولین عزیزی که در فضای مجازی در کشور در واقع مسئولیت دارند، میخواهم از این برنامه هم از شما و هم از مسئولین عزیزی که مسئولیت در فضای مجازی دارند، سه نکته را درخواست کنم.
فرمایش دقیقی شما دارید و خواهش یک خادم در مجموعه آموزش و پرورش از مسئولین عزیز در فضای مجازی است.
یک میشود با کار کارشناسی، میشود با استفاده از فناوری، موتور جستجوگر ملی را راه انداخت.
سوال: این جزو تکالیف برنامه هم بود؟
باستان: نکته دوم سطح دسترسی تعریف کرد به ویژه برای دانش آموزان و نوجوانان، نیازهای یک دانش آموز در بستر فضای مجازی چیست، ما بیاییم متناسب با آنها وفضای آموزش و پرورشی سطح دسترسی تعریف کنیم.
سوال: این دسترسی منوط به این است که آن اینترنت ملی باشد، وقتی شبکههای خارجی بازست، شما نمیتوانید برای شبکههای خارجی سطح دسترسی محدودی تعیین کنید؟
باستان: نکته سوم، خواهش سوم من قوانینی وضع شود در مدارس با کمک آموزش و پرورش که نحوه استفاده از اینترنت برای دانش آموزان تبیین و تشریح کنند، این سه تا خواهش از مسئولین گرانقدر فضای مجازی دارم.
سوال: سومیش که از همکاران خودتان در آموزش و پرورش بود؟
باستان: بله، قوانینی وضع شود که منجر به ارتقای سواد رسانه شود که البته برنامههایی دارند و باعث مصونیت دانش آموزان دربرابر آسیبهای مختلف در فضای مجازی باشد.
من عرض کردم، ما برنامههای زیادی را در فضای مجازی داریم که یکی از آنها آموزش و توانمندسازی سرشبکههای مان است، یک چالش و پویشهای مختلفی است که تعریف کردیم.
ما با مسئولین فضای مجازی مان که چقدر چالش و پویش تعریف کردیم، بیش از صد و پنجاه عنوان چالش و پویش با مسما با مناسبتهای مختلف که یکی دو تا اشاره کردم که منجر به ارتقای سواد رسانه میشود.
مادراین سطح توانستیم این کارها را بکنیم و شبکهها و سرشبکههایی داریم، لذا برنامه ما برای ارتقای سواد رسانه مسائلی بود که عرض کردم و، اما برنامههای زیادی داریم در مجموعه بسیج دانش آموزی در حوزههای فرهنگی و تربیتی که با کمک معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش که زمینه برای نقش آفرینی فراهم کردند.
یکی ازبرنامههای آقای دکتر ملکی در معاونت پرورشی حضور تشکلها و نقش دادن به تشکلهای دانش آموزی است، هم درسطح وزارت خانه و هم در سطح مدارس، که برنامه مدون و مشخصی داریم که با کمک عزیزان درمدارس و با کمک مدیران مدارس برگزار میشود و بخشی از اینها را اشاره میکنم؛ که بخشی از اینها باعث انتقال مفاهیم و ارزشهای متعالی انقلاب اسلامی میشود، راهیان نور که بیش از سیصد هزار دانش آموز را میخواهیم اعزام کنیم، ا ۲۵ مهر شروع کردیم.
بخشی از راهیان نور در تابستان درغالب اردوهای شمال و شمال غرب برگزار کردیم، در راهیان نور در بستر فضای مجازی تولیدات چند رسانهای مختلفی داریم، هر کاروانی که اعزام میشود در فضای مجازی سرشبکه ایجاد میشود، برنامهها و تولیدات چند رسانهای منتقل میشود.
در راهیان نور امسال، به راویان عزیز گفتیم که تبیین کنیم زوایایی از جنگ ۱۲ روزه اخیر، یعنی کارویژه ما برای راهیان نور امسال بود.
راهیان نور برای متوسطه دوم ما برگزار میکنیم، تقریبا از سه میلیون ونیم، چهار میلیون دانش آموز، ده درصد آنها که زائر اولی را، اگر حمایت و پشتیبانی شود دوست داریم همه دانش آموزان اعزام شوند به این سفر معنوی.
اردوهای پیشرفت و امید داریم، بازدید از کارخانجات، بازدید از صنایع دفاعی و مختلف کشور که کار ارزشمندی است و دو سه سال است شروع شده و خیلی از جاها باعث امیدآفرینی میشود، خیلی از دانش آموزان ما از پیشرفتهای کشور خبر نداشتند.
وظیفه من وشماست که دانش آموزان را ببریم، لمس کنند، یکی از ویژگیهای این نسل این است، بصری هستند تا سمعی.
دوست دارند ببینند خودشان، پیشرفتها را ببینند و تجربه کنند، این کار بسیار ارزشمندی است که با کمک خود دانش آموزان این اردوها را برگزار میکنیم و ۵۰۰ هزار دانش آموز راهم امیدواریم به اردوهای پیشرفت و امید استانی و ملی اعزام کنیم.
برنامههای لالههای روشن را داریم، یادواره شهدا را در مدارس.
خود دانش آموزان این برنامهها رابرگزار میکنند در مدارس به ویژه در جنگ تحمیلی اخیر تصویر سی و چهار شهید دانش آموز و هفت معلم شهید برای دانش آموزان از طریق فضای مجازی ارسال کردیم برای دانش آموزان برنامههای زیادی را و افتتاح لالههای روشن که ۵ مهر در مدراس بر گزار شد و تا پایان سال این برنامه ادامه دارد.
سوال: بسیج دانش آموزی در حوزه فناوری هم برای دانش آموزان کار کرده است، مثلا هوش مصنوعی که حضرت آقا تاکید دارند، نسل جدید ماست و نسلی است که حوزه فناوری است، در این حوزه اقدامات و برنامههایی در اقدامات تان است؟
باستان: در یک مسیر در بعضی از چالشهایی که تعریف میکنیم، میگوییم از هوش مصنوعی کمک بگیرید، از طریق هوش مصنوعی.
یعنی این فرار موش ها، برای ترسیم رژیم صهیونیستی، گفتیم برای نقاشی از هوش مصنوعی هم کمک بگیرید.
فعلا دراین یک مسیر در قالب چالشها و پویشها گفتیم استفاده کنند از هوش مصنوعی.
سوال: در حوزه آموزش هنوز اقدامی انجام ندادید؟
باستان: نه، دربرنامههای مان است که.
سوال: ضرورت آن را حس میکنید؟
باستان: کاملا، الان دانش آموزان در مدارس با استفاده از هوش مصنوعی بعضی از تکالیف شان را انجام میدهد که هم معایب و هم محاسنی دارد که نیاز به بحث کارشناسی دارد.
سوال: دانش آموزان بخشی در کنارشماست، بقیه اش در کنار خانواده است، اگر سواد رسانه و مسائلی ازاین دست، بحث خدمت مقاومت و اینها را به او انتقال دهیم، بخشی به خانواده برمی گردد، اگر خانواده اطلاع از برنامههای شما نداشته باشد، هماهنگ با برنامههای شما نشود، شاید نتوانید اثربخشی لازم را داشته باشید، در این ارتباط چه کردید با خانواده ها؟
باستان: خانوادهها شریک راهبردی آموزش و پرورش هستند.
سوال: صد درصد
باستان: بدون تردید و باید از این ظرفیت استفاده شود، خانوادههای عزیز واقعا کمک میکنند.
ما یک طرحی داریم به نام طرح شهید بهنام محمدی، عزیزالهی و شهید فهمیده، وظیفه اصلی این طرح این است، ارتباط بین سه رکن تربیتی.
خانه، مسجد و مدرسه، یک مربی وظیفه ارتباط بین این سه رکن را دارد، بعضی از برنامهها برای خانواده ها، بعضی از برنامهها در مسجد و بعضی از برنامهها در مدرسه.