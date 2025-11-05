آثار زنی توی دایره و زار از کیش به مرحله نهایی سی و هفتمین جشنواره تئاتر هرمزگان راه یافتند.

راهیابی دو اثر از کیش به مرحله نهایی سی و هفتمین جشنواره تئاتر هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی اداره کل فر هنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، اعلام کرد: با پایان مرحله دوم بازبینی آثار مشروط، نتایج نهایی بررسی‌ها در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی اعلام شد.

بر اساس انتخاب داوران آثار زنی توی دایره و زار به نویسندگی و کارگردانی محمد جوشعار از کیش به همراه هفت اثر دیگر به مرحله نهایی راه یافتند.

مهدی عطایی دریایی، مصیب داوری و امین سالاری اعضای هیئت انتخاب آثار سی و هفتمین جشنواره تئاتر هرمزگان هستند.

دبیرخانه جشنواره با قدردانی از تلاش گروه‌های نمایشی، بر اهمیت فرآیند بازبینی در ارتقاء سطح کیفی جشنواره تأکید کرد.