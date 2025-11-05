پخش زنده
سفیر ایران در سازمان ملل در نامهای به آنتونیو گوترش، اظهارات ترامپ و تهدیدهای هستهای او را «بینهایت نگرانکننده» دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایروانی روز سهشنبه به وقت محلی در نامهای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و رئیس دورهای شورای امنیت، افزود: «رئیسجمهور آمریکا به صورت علنی و از طریق شبکههای اجتماعی در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ (هفتم آبان) اعلام کرد که به «وزارت جنگ ایالات متحده» دستور داده است تا «آزمایش تسلیحات هستهای خود را بر مبنای برابری با سایر قدرتهای هستهای آغاز کند» و تصریح کرد که «این روند بلافاصله آغاز خواهد شد». متعاقباً، وی مورخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ (نهم آبان) در مصاحبهای با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سیبیاس اظهار کرد که ایالات متحده به تنهایی «از چنان میزان تسلیحات هستهای برخوردار است که میتواند جهان را ۱۵۰ بار بفرستد هوا [منفجر کند].»
نماینده ایران در سازمان ملل تصریح کرد: «این اظهارات بیپروا و لفاظیهای تکانشی که از سوی رئیس کشوری که دارنده سلاحهای هستهای است بیان شده، متضمن تهدیدی صریح به کاربرد تسلیحات هستهای و اعلام آشکار قصد از سرگیری آزمایشهای هستهای میباشد. این اقدام، نقض فاحش تعهدات الزامآور ایالات متحده ذیل ماده ششم «پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای» پیرامون پیگیری اقدامات مؤثر برای خلع سلاح هستهای بهشمار میرود و بهطور مستقیم با هدف و مقصود «پیمان منع جامع آزمایشهای هستهای»، که ایالات متحده از امضاکنندگان آن است و همچنین با تعهد این کشور به اجرای توقف آزمایشهای هستهای، در تعارض آشکار قرار دارد.»
متن کامل نامه سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پیرو دستور دولت متبوعم، مایلم توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به اظهاراتی بینهایت نگرانکننده از سوی رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا جلب کنم؛ اظهاراتی که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب شده و نقض آشکار تعهدات ایالات متحده بر اساس حقوق بینالملل به شمار میرود.
رئیسجمهور آمریکا به صورت علنی و از طریق شبکههای اجتماعی در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که به «وزارت جنگ ایالات متحده» دستور داده است تا «آزمایش تسلیحات هستهای خود را بر مبنای برابری با سایر قدرتهای هستهای آغاز کند» و تصریح کرد که «این روند بلافاصله آغاز خواهد شد». متعاقباً، وی مورخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵، در مصاحبهای با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سیبیاس اظهار کرد که ایالات متحده به تنهایی «از چنان میزان تسلیحات هستهای برخوردار است که میتواند جهان را ۱۵۰ بار بفرستد هوا [منفجر کند].
این اظهارات بیپروا و لفاظیهای تکانشی که از سوی رئیس کشوری که دارنده سلاحهای هستهای است بیان شده، متضمن تهدیدی صریح به کاربرد تسلیحات هستهای و اعلام آشکار قصد از سرگیری آزمایشهای هستهای میباشد. این اقدام، نقض فاحش تعهدات الزامآور ایالات متحده ذیل ماده ششم «پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای» پیرامون پیگیری اقدامات مؤثر برای خلع سلاح هستهای بهشمار میرود و بهطور مستقیم با هدف و مقصود «پیمان منع جامع آزمایشهای هستهای»، که ایالات متحده از امضاکنندگان آن است و همچنین با تعهد این کشور به اجرای توقف آزمایشهای هستهای، در تعارض آشکار قرار دارد.
علاوه بر این، اظهارات یادشده به ویژه از آنرو نگرانکنندهتر است که ایالات متحده یکی از سه دولت امینِ [معاهده پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای]محسوب میشود و بنابراین از مسئولیتی ویژه، چه از حیث حقوقی و چه اخلاقی، برای پاسداری از تمامیت و اعتبار آن معاهده برخوردار است. با این حال، رئیسجمهور ایالات متحده نه تنها از انجام این مسئولیتها امتناع میورزد، بلکه بهطور علنی به ستایش سلاحهای هستهای و تهدید به نابودی فاجعهبار میپردازد؛ اظهاراتی که بهگونهای خطرناک دههها تلاش جمعی جامعه بینالمللی در زمینه خلع سلاح و عدم اشاعه را تضعیف کرده، خطر آغاز رقابت جدید تسلیحات هستهای را افزایش میدهد و بهشدت آستانه رویارویی هستهای را پائین میآورد.
به همان میزان نگرانکننده، اظهاراتی است که در زمانی بیان میشود که ایالات متحده عامدانه به اشاعه اکاذیب و اطلاعات گمراهکننده مبادرت میورزد تا جامعه بینالمللی را فریب داده و برنامه کاملاً صلحآمیز هستهای ایران را به ناحق به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی جلوه دهد. اقدام تجاوزکارانه و غیرقانونی ایالات متحده در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ (سوم تیر) از طریق بمباران هوایی عامدانه تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران که تحت پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارند و متعلق به کشوری غیرهستهای و عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای میباشند، نقض فاحش حقوق بینالملل و منشور ملل متحد بوده و حملهای شدید به اساس و بنیان نظام جهانی خلع سلاح و عدم اشاعه سلاحهای هستهای محسوب میشود.
با عنایت به وخامت و اهمیت این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران احتراماً از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست میکند تا وفق ماده ۹۹ منشور، این موضوع را فوراً به شورای امنیت ارجاع داده و آثار و تبعات آن را بر نظام جهانی خلع سلاح و عدم اشاعه سلاحهای هستهای مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین، جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت مصرّانه میخواهد تا در اجرای مسئولیت اصلی خود در قبال حفظ صلح و امنیت بینالمللی، به بررسی فوری این تحولات نگرانکننده بپردازد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمائید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع شود.