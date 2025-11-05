زهران ممدانی سیاستمدار ۳۴ ساله مسلمان و نامزد سوسیالیست دموکرات، پیروز انتخابات شهرداری نیویورک شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهران ممدانی، سیاستمدار ۳۴ ساله دموکرات شهردار شهر نیویورک، پرجمعیت‌ترین شهر ایالات متحده آمریکا و قلب مالی این کشور شد.

ممدانی به عنوان اولین شهردار مسلمان شهر نیویورک، اولین آسیای جنوبی که این سمت را بر عهده گرفته و یکی از جوان‌ترین شهرداران منتخب در دوران مدرن، تاریخ‌ساز خواهد شد.

او جوان‌ترین شهردار نیویورک طی ۱۰۰ سال گذشته و نخستین نیویورکی مسلمان است که کلید شهرداری قلب مالی آمریکا را در دست می‌گیرد.

ممدانی که تمرکزش بر مسائل طبقه کارگر و جذابیت شخصی‌اش بود، کارزار انتخاباتی خود را که زمانی ضعیف‌تر از بقیه بود، به کانون توجه ملی تبدیل کرد و برای دومین بار اندرو کومو، فرماندار سابق نیویورک، را شکست داد و امید‌های این سیاستمدار برای بازگشت به عرصه سیاسی پس از شکست در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها در ماه ژوئن را نقش بر آب کرد.

پیروزی ممدانی، پیروزی برای جناح مترقی حزب دموکرات را در زمانی نشان می‌دهد که دموکرات‌های ملی در مورد چگونگی مقابله با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که خود یک نیویورکی الاصل است، دچار اختلاف نظر هستند.

ترامپ ممدانی را به عنوان یک «کمونیست» مورد تمسخر قرار داده و گفته است که در صورت انتخاب شدن، شهر را «تصاحب» خواهد کرد.