صابر کاظمی، ستاره جوان و چپ‌دست والیبال ایران، سحرگاه امروز در ۲۶ سالگی درگذشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، صابر کاظمی که چند روز پیش به دلیل عارضه مغزی حاد در یکی از مراکز درمانی تهران بستری شده بود، با وجود تلاش بی‌وقفه تیم پزشکی برای بازگرداندن عملکرد مغز، در نهایت دچار مرگ مغزی شد و صبح امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) دار فانی را وداع گفت.

صابر کاظمی که قرار بود در فصل جاری برای تیم الریان قطر به میدان برود، جمعه ۲۵ مهر در هنگام ریکاوری در استخر دچار عارضه مغزی و به بیمارستان منتقل شد. او دوشنبه پنجم آبان با هماهنگی فدراسیون والیبال و تیم پزشکی از دوحه به تهران منتقل شد، اما متأسفانه تلاش‌ها برای بهبود او بی‌نتیجه ماند.

فدراسیون والیبال ایران در پیامی این ضایعه جان‌سوز را به خانواده محترم کاظمی و خانواده بزرگ والیبال کشور تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت به شرح زیر است؛

خانواده محترم کاظمی و جامعه والیبال ایران

با نهایت تأثر و تأسف، درگذشت صابر عزیز، بازیکن ارزشمند تیم ملی والیبال را تسلیت عرض می‌نماییم.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای خانواده محترم و دوستدارانش صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران