در پی تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر مداخله نظامی در ونزوئلا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأکید بر لزوم پایبندی به قوانین بینالمللی هرگونه اقدام نظامی یکجانبه را رد کرد و به واشنگتن یادآور شد که استفاده از زور تنها در چارچوب دفاع مشروع یا با مجوز شورای امنیت سازمان ملل امکانپذیر است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس به نقل از منابع خبری؛ کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سهشنبه به اظهارات تهاجمی اخیر دونالد ترامپ که گفته بود روزهای نیکلاس مادورو به شماره افتاده است، واکنش نشان داد.
کالاس از بروکسل تأکید کرد که موضع اروپا در احترام به قوانین بینالمللی تزلزلناپذیر است. وی در یک کنفرانس خبری توضیح داد: تنها دو وضعیت وجود دارد که تحت آن میتوان به طور مشروع به زور متوسل شد؛ دفاع از خود یا اقدامی که توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی شود. این اظهارات به طور مستقیم تهدیدهای یکجانبه دولت ترامپ را به چالش میکشد.
با این حال، اتحادیه اروپا تاکنون از اتخاذ موضعی مستقیم در قبال افزایش عملیات نظامی آمریکا در دریای کارائیب که به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام میشود، خودداری کرده است. بروکسل در عین حال تأکید کرده که مبارزه با جرائم سازمانیافته باید همواره در چارچوب قوانین بینالمللی صورت گیرد.
روز دوشنبه نیز منابع دیپلماتیک اروپایی بر لزوم مهار تنشها میان دولت ترامپ و ونزوئلا تأکید کرده و خواستار خویشتنداری و گفتوگو فوری شده بودند.
این موضعگیری اتحادیه اروپا نشاندهنده نگرانی عمیق از بازگشت سیاستهای یکجانبهگرایانه و تهاجمی دولت ترامپ در قبال آمریکای لاتین است؛ سناریویی که اتحادیه اروپا تأکید دارد آن را قاطعانه رد میکند.