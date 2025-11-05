به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مسئول سازمان اردویی و گردشگری سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، امسال مجموعاً ۷۲ هزار نفر از خراسان جنوبی در قالب اردو‌های راهیان نور شرکت می‌کنند که از این تعداد، ۲۴۰۰ دانش‌آموز، ۲۴۰۰ دانشجو و ۲۴۰۰ نفر از سایر اقشار جامعه هستند.

سرهنگ محمدی افزود: خراسان جنوبی در مناطق عملیاتی جنوب تنها یک اردوگاه در اهواز دارد و بسیاری از استان‌ها سه اردوگاه در اختیار دارند، اما با وجود این محدودیت، اردوگاه استان پس از بازسازی‌های اخیر به آمادگی کامل رسیده است.

وی گفت: بخشی از نیاز‌های پشتیبانی تأمین شده، اما مشکلاتی مانند فرسودگی اردوگاه شهید جابری، کمبود آب، ضعف زیرساخت‌های جاده‌ای و فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی همچنان پابرجاست.

مسئول سازمان اردویی راهیان نور سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی افزود: هزینه‌های اعزام نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته و با وجود جلسات مشترک با آموزش و پرورش، هنوز همه اعتبارات مورد نیاز تأمین نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئولان استانی و کشوری، اعزام‌ها بدون وقفه انجام شود و گفت: راهیان نور برنامه‌ای فرهنگی و معنوی است که نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در بین نسل جوان دارد.