طرح پایداری تولید در دیمزارها با هدف تثبیت و افزایش عملکرد محصولات در ۷۰ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی چهارمحال و بختیاری اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گفت: دوره جدید این طرح با تمرکز بر پایداری تولید و با تکیه بر اقدامات فنی سالهای گذشته و اهداف ترسیمشده، طراحی شده است.
روح الله سعیدی افزود: برای سال زراعی جدید، بیش از ۳هزار و ۵۰۰ تن بذر اصلاحشده گندم و جو دیم تأمین شده است.
وی همچنین با اشاره به ضرورت رعایت توصیههای فنی توسط کشاورزان، افزود: کشاورزان باید برای دستیابی به عملکرد بهتر، نسبت به آمادهسازی مطلوب زمین و حفظ ۳۰ درصد از بقایای محصول سال قبل در خاک اقدام کنند. این کار باعث افزایش مواد آلی خاک و بهبود عملکرد میشود.
وی افزود: استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه و همچنین مصرف حداقل ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازته در زمینهای دیم، برای تغذیه بهینه گیاهان ضروری است.