به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،رضا نیک روش، افزود: در ۷ ماهه سالجاری ۲۴ میلیون و ۴۵۷ هزار ۳۷۸ دلار کالای صادراتی به وزن ۳۲۶ هزارو ۳۱۳ تن از طریق گمرک شوشمی به کشور عراق ارسال شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ در وزن ۶۶ درصد و در ارزش ۲۲ درصد رشد داشته است. رضا نیک روش در ادامه حجم کالاهای صادراتی از گمرک شیخ صله در این مدت را ۳۸۷ هزار تن به ارزش ۲۷۰ میلیون و ۲۰ هزار دلار عنوان کرد و افزود: این میزان کالای صادراتی از گمرک شیخ صله در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰ درصدی در وزن و کاهش یک درصدی در ارزش داشته است. ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از گمرک شوشمی را میوه و تره بار، مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از آن و عمده کالاهای صادراتی از گمرک شیخ صله را کاشی و سرامیک، کارتن خالی، ظروف یکبار مصرف، بلورجات، شیشه جام، چیپس سیب زمینی عنوان کرد.