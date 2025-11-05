به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این مدت ماندگاری گرد و غبار در بیشتر نقاط و وزش باد‌های شمال شرقی نیز در مناطق شرقی، مرکزی و دریای عمان و تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: علاوه بر رفت و آمدد‌های غیر ضروری، کودکان، سالخوردگان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی از قرارگیری در فضای باز خودداری کنند و در محیط آزاد از ماسک استفاده شود.

وی افزود: تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها در بنادر شرقی و مرکزی استان در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: فردا با کاهش ناپایداری‌ها، بتدریج شرایط آرامی برای پایان هفته حاکم می‌شود.

حمزه نژاد افزود: تا اوایل هفته آینده کاهش دمای کمینه با تاکید بر ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.