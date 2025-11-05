به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل بهزیستی استان از اجرای مناسب‌سازی ۷۴ درصد دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و گفت: این در حالی است که میانگین کشوری مناسب سازی دستگاه‌های اجرایی (۵۵ درصد) است.

گازرانی افزود: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت یکی از مترقی‌ترین قوانین در کشور است که ۱۰ فصل و ۳۱ ماده دارد و اجرای آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رفاه کارکنان و خانواده‌های دارای معلول داشته باشد.

وی گفت: مناسب‌سازی اماکن عمومی، ساختمان‌های اداری، ورزشی و تفریحی از مهم‌ترین محور‌های این قانون است و تاکنون حدود ۷۴ درصد دستگاه‌های اجرایی استان این تکلیف قانونی را اجرا کرده‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به مزایای قانونی برای کارکنان و خانواده‌های دارای معلولیت افزود: والدین دارای فرزند معلول شدید یا خیلی شدید از ۵۰ درصد معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند و همچنین کارکنان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید می‌توانند ۱۰ ساعت از ساعات کاری هفتگی خود را کاهش دهند.

گازرانی گفت: بانوان دارای همسر یا فرزند معلول و کارمندان مرد دارای همسر معلول نیز می‌توانند از مزایای قانونی مرخصی با حقوق و سایر حمایت‌های پیش‌بینی شده استفاده کنند و دستگاه‌های اجرایی مجاز به اجرای این حمایت‌ها هستند.