مناسب سازی ۷۴ درصد دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی
تاکنون ۷۴ درصد دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی مناسبسازی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل بهزیستی استان از اجرای مناسبسازی ۷۴ درصد دستگاههای اجرایی استان خبر داد و گفت: این در حالی است که میانگین کشوری مناسب سازی دستگاههای اجرایی (۵۵ درصد) است.
گازرانی افزود: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت یکی از مترقیترین قوانین در کشور است که ۱۰ فصل و ۳۱ ماده دارد و اجرای آن میتواند تأثیر قابل توجهی بر رفاه کارکنان و خانوادههای دارای معلول داشته باشد.
وی گفت: مناسبسازی اماکن عمومی، ساختمانهای اداری، ورزشی و تفریحی از مهمترین محورهای این قانون است و تاکنون حدود ۷۴ درصد دستگاههای اجرایی استان این تکلیف قانونی را اجرا کردهاند.
مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به مزایای قانونی برای کارکنان و خانوادههای دارای معلولیت افزود: والدین دارای فرزند معلول شدید یا خیلی شدید از ۵۰ درصد معافیت مالیاتی بهرهمند میشوند و همچنین کارکنان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید میتوانند ۱۰ ساعت از ساعات کاری هفتگی خود را کاهش دهند.
گازرانی گفت: بانوان دارای همسر یا فرزند معلول و کارمندان مرد دارای همسر معلول نیز میتوانند از مزایای قانونی مرخصی با حقوق و سایر حمایتهای پیشبینی شده استفاده کنند و دستگاههای اجرایی مجاز به اجرای این حمایتها هستند.