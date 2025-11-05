با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، ۹۳ معتاد متجاهر و توزیع‌کننده مواد مخدر در شهرستان تایباد دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی تایباد گفت: با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در ماه‌های مهر و آبان امسال، ۷۵ معتاد متجاهر و ۱۸ توزیع‌کننده مواد مخدر در این شهرستان دستگیر شدند.

سرهنگ امیر امیراحمدی افزود: طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط یگان‌های تخصصی پلیس انجام شد که با هماهنگی دستگاه قضایی، معتادان متجاهر تحویل مراکز ترک اعتیاد و توزیع‌کنندگان مواد مخدر به مراجع حقوقی معرفی شدند.

وی ادامه داد: همچنین در اجرای این طرح امنیتی، مقدار ۴۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر و افیونی از توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان کشف شد.

سرهنگ امیراحمدی گفت: این طرح‌ها برای ارتقای امنیت اجتماعی با هدف برقراری امنیت پایدار در مناطق جرم‌ خیز و با مشارکت مردم به صورت مستمر در طول سال اجرا خواهند شد.

وی افزود: ایجاد امنیت و آرامش بدون همراهی همه آحاد جامعه ممکن نیست و توصیه می‌شود مردم هر گونه مورد مشکوک را با سامانه پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.