شاخص کیفی هوا همچنان در خرمشهر در وضع قرمز و در آبادان در وضع نارنجی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز چهارشنبه چهاردهم آبان منتهی در ساعت ۸ صبح در خرمشهر با ۱۵۶، شادگان با ۱۵۵، کارون با ۱۵۸، ملاثانی با ۱۵۳، هویزه با ۱۶۹، سوسنگرد با ۱۸۹، آغاجاری با ۱۵۶، بهبهان با ۱۵۴، شوشتر با ۱۶۴ و اندیمشک با ۱۵۳ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
در این مدت اهواز با ۲۳۸ میکروگرم بر متر مکعب در وضع بنفش و بسیار ناسالم گزارش شده است.
همچنین شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان ۱۰۲، ماهشهر با ۱۰۴، باغملک با ۱۰۶، دزفول با ۱۰۳ و شوش با ۱۲۰ میکروگرم بر متر مکعب در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس گزارش قرار دارد.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.