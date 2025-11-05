به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان از پیشرفت ۷۰ درصدی طرح ساخت زیرگذر محور شهرکرد–شلمزار در محدوده کفی شمس‌آباد خبر داد و گفت: این طرح تا کمتر از یک ماه آینده تکمیل و مسیر چهارخطه در این بخش به طول ۴ کیلومتر زیر بار ترافیک می‌رود.

احسان حسینی، گفت: عملیات ساخت زیرگذر محور شهرکرد–شلمزار در محدوده کفی شمس‌آباد هم‌اکنون از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، کمتر از یک ماه دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: با تکمیل این طرح، محدوده کفی شمس‌آباد به طول چهار کیلومتر به صورت چهارخطه آماده بهره‌برداری شده و زیر بار ترافیک خواهد رفت.

حسینی یادآور شد: حدود دو هفته پیش به دلیل اجرای عملیات احداث این زیرگذر، ترافیک محور شهرکرد–شلمزار در محدوده کفی شمس‌آباد به باند جدید منتقل شد که پیش‌بینی اولیه برای تکمیل طرح، دو ماه بود، اما با تسریع در روند اجرایی، این مدت کاهش یافت.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان همچنین از پیشرفت ۷۰درصدی ساخت زیرگذر دیگری در این محور خبر داد و گفت: زیرگذر واقع در محدوده شهر کیان نیز با سرعت مناسبی در حال اجراست و عملیات عمرانی آن تا یک ماه آینده به پایان می‌رسد.