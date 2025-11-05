با توجه به شاخص آلایندگی، برخورد پلیس راهور با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی شدت می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن اطلاعیه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی بدین شرح است: با توجه به شاخص آلایندگی هوای شهر‌های اراک وساوه و تشکیل جلسه کارگروه اضطرار الودگی هوا، موارد هشداری ذیل برای روز چهارشنبه چهاردهم آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام می‌گردد:

پایش ویژه صنایع آلاینده اطراف شهر و شهرک‌های صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست؛

جلوگیری از فعالیت‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌گردد توسط شهرداری‌های اراک و ساوه؛

برخورد پلیس راهور با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی، تشدید شده و اعمال قانون لازم در این خصوص صورت پذیرد؛

درخواست از عموم شهروندان به ویژه گروه‌های حساس جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا توصیه می‌شود؛

و توصیه می‌شود حتی‌الامکان از فعالیت ورزشی در فضا‌های باز خودداری شود.