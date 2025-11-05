نمایش موزیکال عروسکی «لولوگین» با استقبال خانواده‌ها در میبد تمدید شد و اجرای آن تا ۲۰ آبان هر شب ساعت ۲۰ در پلاتوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، تهیه‌کننده و کارگردان این نمایش، گفت: این اثر از ۲۰ مهر در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان روی صحنه رفته و به دلیل استقبال تماشاگران، اجرای آن ادامه یافته است.

جعفر جعفرزاده افزود: بلیت نمایش از طریق درگاه «gish۱۰.ir» و همچنین به صورت حضوری در محل اجرا قابل تهیه است.

به گفته جعفرزاده، «لولوگین» روایت دخترکی شش‌ـ‌هفت‌ساله است که با لولو‌های خانه‌شان دوست می‌شود و همین دوستی، شخصیت‌های لولو را با این پرسش مواجه می‌کند که چرا این کودک از آنان نمی‌ترسد؛ روندی که در نهایت به تصمیم لولو‌ها برای کنار گذاشتن نقش «ترساندن» و دوستی با بچه‌ها ختم می‌شود.

کارگردان نمایش افزود: هفت نفر از صداپیشگان و عروسک‌گردانان بومی شهرستان میبد در این کار مشارکت دارند و خانواده‌ها می‌توانند همراه فرزندان خود این نمایش را تا ۲۰ آبان هر شب ساعت ۲۰ در پلاتوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میبد، تماشا و همراهی کنند.