به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون امور فرهنگی کمیته امداد مازندران با گرامیداشت فرا رسیدن ۱۳ آبان ماه روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گفت: ۲۰ هزار و ۶۰ دانش آموز در استان مازندران تحت حمایت کمیته امداد بوده و از خدمات این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

اسماعیل آرامجان با بیان اینکه از این تعداد ۱۰۵۴۳ دانش‌آموز دختر و ۹۵۱۷ نفر دانش‌آموز پسر هستند افزود: ۴۳۷۰ دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد در مقطع ابتدایی اول، ۵۰۵۳ دانش‌آموز ابتدایی دوم، ۵۵۲۸ دانش‌آموز متوسطه اول و ۵۱۰۹ نفر در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل هستند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد مازندران در ادامه بیان داشت: حدود ۸۴۰ دانش‌آموز تحت حمایت در زمینه‌های مختلف علمی و تحصیلی، قرآنی، ورزشی، فرهنگی و هنری و اختراعات و نوآوری واجد شرایط نخبگی هستند که حمایت ویژه از این دانش‌آموزان در دستور کار کمیته امداد قرار دارد.

آرامجان با اشاره به حمایت‌های کمیته امداد از دانش‌آموزان مستعد در آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد، خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی جاری تعداد ۶۳ دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد در مدارس سمپاد و نمونه دولتی در حال تحصیل هستند.