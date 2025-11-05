به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اقدامات گسترده برای ارتقای ایمنی و کیفیت راه‌های استان خبر داد.

جلال زاده گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، روکش آسفالت ۴۴۷ کیلومتر از محور‌های استان انجام شده که این اقدام نقش مؤثری در افزایش طول عمر جاده‌ها، کاهش تصادفات و ارتقای رضایت‌مندی رانندگان و مسافران خواهد داشت.

وی افزود: همچنین، ۱۱۹ کیلومتر درزگیری نیز در محور‌های مختلف استان اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی جاده‌ها افزون بر کاهش حوادث جاده‌ای موجب تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه درون استانی و بهبود شرایط ترانزیت و جابجایی بار و مسافر می‌شود.