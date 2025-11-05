

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دومین روز مسابقات وزنه برداری نظامیان جهان در چهار وزن ۷۱، ۷۹، ۸۸ و ۹۴ کیلوگرم و در بابلسر برگزار شد که وزنه برداران کره شمالی در ۳ وزن موفق به کسب مدال طلای این دوره از مسابقات در بابلسر شدند.

در وزن ۷۱ کیلو گرم وزنه بردار کره شمالی در رتبه نخست این وزن قرار گرفت و وزنه برداران ازبکستان و ارمنستان در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفتند.

در وزن ۷۹ کیلو گرم نیز وزنه بردار کره شمالی رتبه نخست و ازبکستان و روسیه موفق به کسب رتبه‌های دوم و شدند.

در وزن ۸۸ کیلو گرم وزنه بردار کره شمالی در رتبه نخست قرار گرفت و وزنه برداران ازبکستان و ایران موفق به کسب رتبه‌های دوم و سوم شدند.

در وزن ۹۴ کیلو گرم وزنه بردار روسیه رتبه نخست را از آن خود کرد و کره شمالی و ازبکستان در رتبه‌های دوم و سوم مسابقات جای گرفتند.

وزنه برداران کره شمالی در روز نخست این مسابقات و در اوزان ۶۰ و ۶۵ کیلوگرم رتبه‌های اول و دوم این وزن‌ها را از آن خود کرده بودند