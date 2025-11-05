قدرت نمایی وزنه برداران کرهشمالی در مسابقات وزنهبرداری نظامیان جهان
وزنه برداران کرهشمالی در روز دوم مسابقات وزنهبرداری نظامیان جهان همانند روز اول مدالها را درو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
دومین روز مسابقات وزنه برداری نظامیان جهان در چهار وزن ۷۱، ۷۹، ۸۸ و ۹۴ کیلوگرم و در بابلسر برگزار شد که وزنه برداران کره شمالی در ۳ وزن موفق به کسب مدال طلای این دوره از مسابقات در بابلسر شدند.
در وزن ۷۱ کیلو گرم وزنه بردار کره شمالی در رتبه نخست این وزن قرار گرفت و وزنه برداران ازبکستان و ارمنستان در رتبههای دوم و سوم جای گرفتند.
در وزن ۷۹ کیلو گرم نیز وزنه بردار کره شمالی رتبه نخست و ازبکستان و روسیه موفق به کسب رتبههای دوم و شدند.
در وزن ۸۸ کیلو گرم وزنه بردار کره شمالی در رتبه نخست قرار گرفت و وزنه برداران ازبکستان و ایران موفق به کسب رتبههای دوم و سوم شدند.
در وزن ۹۴ کیلو گرم وزنه بردار روسیه رتبه نخست را از آن خود کرد و کره شمالی و ازبکستان در رتبههای دوم و سوم مسابقات جای گرفتند.
وزنه برداران کره شمالی در روز نخست این مسابقات و در اوزان ۶۰ و ۶۵ کیلوگرم رتبههای اول و دوم این وزنها را از آن خود کرده بودند
مسابقات وزنهبرداری نظامیان جهان با حضور بیش از ۶۰ وزنه بردار از ۸ کشور در بابلسر امروز به پایان میرسد.