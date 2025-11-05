به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، روابط عمومی اورژانس پيش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان کرمانشاه اعلام کرد : این حادثه ساعت ۷:۰۲ صبح در محور سنقر به بیستون یک کیلومتر بعد از میانراهان به وقوع پیوست.

انتقال مصدومین حادثه توسط ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵به بیمارستان های امام خمینی (ره) سنقر و آیت اله طالقانی کرمانشاه انجام شد .

همچنین یک دستگاه آمبولانس هلال احمر جهت رهاسازی فوتی های حادثه در صحنه حادثه حضور داشت.