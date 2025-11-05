با تلاش آتش‌نشانان و محیط بانان در سمنان و شاهرود ، دو قطعه حواصیل آسیب دیده زنده گیری و به محیط طبیعی بازگشتند .

زنده گیری و نجات حواصیل ها در سمنان و شاهرود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده تیم عملیات آتش نشانی سمنان گفت: با تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی سمنان حضور یک قطعه حواصیل سفید در استخر محله کدیور سمنان گزارش شد.

آتش یار سوم حمیدرضا بندری افزود: آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل ، این پرنده را که به دلیل گرفتار شدن در گل و لای استخر قادر به پرواز نبود؛ زنده گیری کردند.

آتش‌نشانان پس از اطمینان از ثبات وضعیت سلامت ، پرنده را برای انجام سایر اقدامات کنترلی به عوامل محیط زیست شهرستان تحویل دادند تا پس از بهبودی کامل در زیستگاه‌های طبیعی رهاسازی شود.

در شاهرود هم طبیعت دوستان یک قطعه پرنده حواصیل را به منظور نگهداری و درمان به این اداره حفاظت محیط زیست تحویل داده شده بود و کارشناسان پس از طی مراحل تیمار و بازیابی سلامت، این پرنده را در یکی از آبگیرهای طبیعی رهاسازی کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان طبیعت‌دوست، از عموم مردم خواست در صورت مشاهده جانوران آسیب‌دیده، مراتب را به نزدیک‌ترین واحد محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم جهت درمان و بازگشت آن‌ها به طبیعت انجام شود.