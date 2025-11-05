پخش زنده
بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، بههمراه فرماندار فاروج، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، از مزارع زعفران در شهرستان فاروج بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ در این بازدید، استاندار با حضور در مزارع زعفران و گفتوگو با کشاورزان، از نزدیک در جریان روند برداشت، وضعیت تولید، چالشهای پیشروی بهرهبرداران و ظرفیتهای توسعه این محصول ارزشمند قرار گرفت.
استاندار خراسان شمالی ضمن قدردانی از تلاش کشاورزان زعفرانکار، بر لزوم حمایت هدفمند از فعالان این بخش تأکید کرد و گفت: زعفران بهعنوان یکی از محصولات راهبردی استان، میتواند نقش مهمی در اشتغالزایی، افزایش درآمد روستاییان و توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کند.
وی همچنین با حضور در یکی از واحدهای فرآوری زعفران فاروج، بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش، ارتقای کیفیت و برندسازی این محصول تأکید کرد و افزود: توسعه صنایع تبدیلی و بستهبندی، زمینهساز افزایش بهرهوری و حضور پررنگتر زعفران خراسان شمالی در بازارهای داخلی و بینالمللی است.