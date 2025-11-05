به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان کوهسرخ گفت: دوازده هزار و پانصد هکتار از بادامستان‌های این شهرستان بعنوان بزرگترین بادامستان دیم کشور به علت خشکسالی‌های سنوات گذشته و خشکسالی بی سابقه امسال، تغییرات اقلیمی و ناهنجاری تغذیه با رکود رشد مواجه شده است.

حجت صفرنژاد افزود: باید با تخصیص اعتبارات ملی و تسهیلات ارزان قیمت به سمت نجات این باغات برویم که درنهایت پایداری تولید و جلوگیری از مهاجرت روستائیان را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند با راهکار‌های علمی نوین و شناسایی موانع راهگشای مشکلات بهره‌برداران و باغداران باشد.

رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور نیز در بازدید از باغات بادام دیم روستا‌های ایور و اکبرآباد کوهسرخ گفت: حل مشکلات باغات بادام دیم شهرستان کوهسرخ نیازمند بررسی کارشناسی و علمی به شکلی جامع است تا بتوانیم نتایج تحقیقاتی و علمی را در سایر باغات دیم پیاده‌سازی کنیم.

دکتر پیر خضری افزود: با اینکه منطقه مورد نظر از پتاسیل باغداری خوبی برخوردار است ولی به دلیل کشت‌های سنتی و ناآگاهی از مسایل فنی به ویژه مدیریت باغ از جمله استفاده نکردن از ارقام دیرگل، هرس به موقع، جوان سازی باغات، تغذیه با کاهش تولید مواجه هستیم بنا براین آموزش مسایل باغداری و بررسی سازگاری ارقام در مناطق کشت قبل از معرفی می‌تواند راهکار موثر در توصیه باغداری با بهره وری بالا باشد.