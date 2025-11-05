فعالیت ۱۹ نیروگاه گازسوز مقیاس کوچک در خراسان رضوی
با بهرهبرداریهای اخیر، ۱۹ نیروگاه گازسوز مقیاس کوچک با مجموع ظرفیت ۸۵ مگاوات در خراسان رضوی، در حال تولید برق هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در مراسم بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۲ و دو دهم مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در شهرستان زبرخان با حضور استاندار خراسان رضوی، گفت: سهشنبهها در استان برنامهای ویژه برای تولید برق داریم و طرحهای مختلفی در حوزههای تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته است.
علیرضا خدابنده افزود: امروز (سه شنبه) نیز در شهرستان تربت حیدریه شاهد بهرهبرداری از نیروگاه هفت مگاواتی خورشیدی در بخش کشاورزی و صنعت بودیم.
او ادامه داد: سه بخش اساسی در حوزه تولید برق را باید با جدیت دنبال کنیم؛ نخست، توسعه نیروگاههای حرارتی در استان است که اقدامات آن در حال پیگیری و برنامهریزی است تا بتوانیم حجم زیادی از ناترازی تولید و مصرف برق را با احداث نیروگاههای حرارتی جبران کنیم.
این مسئول افزود: هماکنون دو نیروگاه در سطح استان طرحهای بهینهسازی و ساخت واحدهای جدید و بخار خود را از سال گذشته آغاز کردهاند و این روند بهطور جدی در حال اجراست.
خدابنده گفت: در حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر نیز حرکت ارزشمندی در استان آغاز شده و یک حرکت شبکهای میان همه شهرستانها و مجموعههای مرتبط شکل گرفته و در یک سال گذشته توفیقات چشمگیری حاصل شده است.
رشد چهار برابری ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر استان
او توضیح داد: در پایان سال ۱۴۰۲ ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر متصل به شبکه در استان ۵۲ مگاوات بود، اما امروز این رقم به ۲۱۰ مگاوات رسیده؛ یعنی رشدی چهار برابری که بیانگر تلاش جمعی در این حوزه است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: در بخش کشاورزی با اختلاف، رتبه نخست کشور را داریم و در سایر حوزهها نیز نیروگاههای متعددی به بهرهبرداری رسیده است.
او افزود: بزرگترین نیروگاه سقفی کشور با ظرفیت چهار و نیم مگاوات در شرکت عالیس چناران به بهرهبرداری رسیده است. همچنین هفته گذشته تفاهمنامه ساخت اولین شهرک صنعتی بدون خاموشی استان با ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر امضا شد که به زودی عملیاتی میشود.
این مسئول ابراز امیدواری کرد شهرک صنعتی خیام نیز دومین شهرک صنعتی بدون خاموشی استان باشد که از مزایای نیروگاههای تجدیدپذیر بهرهمند میشود.
خدابنده اظهار کرد: سومین بخشی که در حوزه تولید برق دنبال میکنیم، نیروگاههای مقیاس کوچک گازسوز است که هم اینک با بهرهبرداریهای اخیر، ۱۹ نیروگاه گازسوز مقیاس کوچک با مجموع ظرفیت ۸۵ مگاوات در استان فعال هستند و تولید برق انجام میدهند.
او این اقدام ارزشمند با تلاش مهندسان و همکاران حوزه برق استان را گامی مؤثر در راستای پایداری شبکه دانست و گفت: همکاری نزدیک میان بخش خصوصی، صنعتگران و دستگاههای اجرایی شکل گرفته و امروز شاهد نتایج ملموس آن هستیم؛ بهویژه در شهرستانهای صنعتی مانند نیشابور و فیروزه که در تابستان گذشته با محدودیتهایی مواجه بودند.
وی اضافه کرد: ما در خراسان رضوی موضوع تولید برق را بهصورت عملیاتی پیش میبریم و آثار و نتایج آن امروز در حوزه کشاورزی، صنعت و بخش خصوصی نمایان است و امیدواریم با تداوم این حرکت، شهرک صنعتی خیام نیز بهعنوان شهرک بدون خاموشی کشور مطرح شود و بتوانیم در مسیر توسعه پایدار گامهای مؤثرتری برداریم.
شهرستان زبرخان با بیش از ۵۶ هزار نفر جمعیت در ۹۵ کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع شده است.
این شهرستان در اردیبهشت ۱۳۹۹ با مصوبه هیات دولت از بخش زبرخان به شهرستان زبرخان ارتقا یافت و دارای چهار شهر «خرو، درود، قدمگاه و اسحاقآباد» و ۶۴ روستا در دو بخش مرکزی و اسحاق آباد است.