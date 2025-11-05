فرمانده انتظامي بوانات از توقيف يک دستگاه اتوبوس و کشف پنج گوني حاوی البسه خارجي فاقد مجوز در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،سرهنگ پرویز ارجمند گفت : ماموران انتظامی بوانات هنگام كنترل خودروهاي عبوري در جاده های اصلی به يک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را متوقف كردند.

او با بیان اينکه در بازرسي از خودروي مذکور پنج گوني حاوی البسه خارجي فاقد مجوز کشف شد، ادامه داد: برابر اعلام کارشناسان ارزش کالاهاي مکشوفه 2 ميليارد و 500 ميليون ريال برآورد شده است و در اين رابطه يک نفر پس از تشکيل پرونده تحويل مراجع قضایي شد.