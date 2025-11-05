پخش زنده
کارشناس هواشناسی: : آسمان مازندران به مدت یک هفته آفتابی همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان میدهد طی یک هفته آینده جو استان پایدار وبا روند افزایش نسبی و تدریجی دما همراه است.
غلامپور افزود: طی این مدت روزهای گرم وآفتابی و شبهای سرد پاییزی پیش بینی میشود.
وی درادامه گفت: دیروز بابلسر و قائمشهر با ۲۴ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده و دلیر چالوس با ۳ درجه سانتی گراد زیرصفر سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته غلامپور دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیتهایی دریایی مناسب است.