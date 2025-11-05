



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، فراخوان سی و سومین دوره جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۴ از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، اعلام شد.

دانشجویان واجد شرایط می‌توانند از طریق آدرس Nemooneh.behdasht.gov.ir تا اول آذر ماه ثبت نام کنند.

نحوه دسترسی به نام کاربری و رمز عبور برای کارشناسان مسئول و داوران دانشگاهی متعاقبا اعلام و اطلاع رسانی خواهد شد.

آیین نامه، شیوه نامه و پوستر جهت بارگذاری در سایت دانشگاه و اطلاع رسانی گسترده به دانشجویان، پیوست شده است.