به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور با اشاره به تداوم ناپایداری جوی و دریایی در استان، گفت: تا ظهر امروز ماندگاری گرد و غبار در بیشتر نقاط و وزش باد‌های شمال شرقی نیز در مناطق شرقی ومرکزی استان دریای عمان و تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

او افزود: توصیه می‌شود از تردد‌های غیر ضرور خودداری شود و کودکان، سالخوردگان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی از قرارگیری در فضای باز خودداری کنند و در فضای آزاد از ماسک استفاده شود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: امروز تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها در بنادر شرقی ومرکزی استان در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا از شدت ناپایداری‌ها کاسته خواهد شد و بتدریج شرایط آرامی برای پایان هفته برقرار خواهد شد.

او افزود: تا اوایل هفته آینده کاهش دمای کمینه با تاکید بر مناطق مرتفع استان پیش بینی می‌شود.