اسب سواران هرمزگانی در هفته هفتم کورس پاییزه در استان یزد موفق به کسب دو مقام قهرمانی، دو نائب قهرمانی و یک مقام سومی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ نایب رئیس و دبیر هیئت سوارکاری هرمزگان گفت: در این مرحله: اسب جاستی تاف با مالکیت عیسی محمد زاده و مربیگری ابوالفضل صادقی مقدم عنوان قهرمانی را کسب کردند.

حسین روحی افزود: اسب سلکشن حسین آباد با مالکیت عیسی سالاری و مربیگری سیدضیا دانش عنوان نائب قهرمانی را کسب کردند.

وی گفت: هر دو اسب در هندیکاپ کلاس ۵ یکسر به رقابت پرداختند.

بیشتر بخوانید؛ بندرعباس میزبان کورس اسب دوانی جنوب کشور

دبیر هیئت سوارکاری هرمزگان گفت: اسب جی وان با مالکیت‌ام پی استاد با مربیگری سید مسلم درفش کاویانی عنوان قهرمانی را در کلاس هندیکاپ کلاس ۶ یکسر موفق شد عنوان قهرمانی را در این مسابقات کسب کند.

روحی افزود: اسب جواهر وهاب با مالکیت اسماعیل محمودی و مربیگری سیدعلی میردهقان موفق شد عنوان مقام دوم را در هندیکاپ کلاس ۳یکسر کسب کند.

وی گفت: اسب جانلی با مالکیت علی طاهری و مربیگری ابوالفضل صادقی مقدم موفق شد عنوان سومی را در رده مبتدی و نبرده بدست آورد.