به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، تقریبا همه افراد می‌دانند که سیستم‌های دستگاه تصفیه آب، آلودگی‌ها را از آب جدا می‌کنند، اما فقط عده کمی هستند که نسبت به این موضوع آگاهی دارند که همراه با آلودگی‌ها مواد معدنی و مفید نیز از آب جدا می‌شوند.

در حقیقت دستگاه‌های تصفیه آب حدود ۹۲ تا ۹۹ درصد از کلسیم و منیزیم منفی را از بین می‌برند. بعد از تجزیه و تحلیل صد‌ها مطالعه در مورد آب‌های تصفیه شده، سازمان جهانی بهداشت در گزارشی اعزلام کرد : چنین آب‌هایی روی ارگان‌های بدن انسان و حیوانات تاثیر گذار هستند.

حال مردم بر سر این موضوع با یکدیگر دچار تفاوت عقیده و اختلاف شدند. عده‌ای هنوز سردرگم هستند که آیا استفاده از آب تصفیه شده برای بدن آن‌ها مفید است و یا مشکلاتی را در سلامتی آن‌ها به وجود می‌آورد یا خیر. این طور به نظر می‌رسد که هیچ ماده سمی نباید در بدن وجود داشته باشد تا بتوان یک فرد را سالم خواند، اما سازمان جهانی بهداشت عقیده دارد که آب‌های تصفیه نشده دارای سدیم کمی هستند که استفاده از آن‌ها بهتر از انواع تصفیه نشده می‌باشد. عوارض جانبی آب تصفیه شده بعد از چند ماه خود را نشان می‌دهد. یعنی درست زمانی که افراد بدنشان را در معرض مصرف بالای آب تصفیه شده قرار می‌دهند، می‌توانند کم کم عوارض آن را در برابر خود ببینند، زیرا این آب‌ها مقدار بسیار کمی منیزیم و کلسیم درون خودشان دارند.

عوارض تصفیه آب خانگی

علت اینجاست که آب تصفیه شده مواد معدنی را به اندازه کافی درون خود ندارد و به همین دلیل زمانی که مصرف می‌شود، بدن را با کمبود مواد معدنی مواجه می‌کند. مواد معدنی از طریق غذا و ویتامین به بدن می‌رسند، اما خیلی زود هم دفع می‌شوند و همچنین بدن با کمبود مواد مفید مواجه می‌شود که عوارض جانبی زیادی خواهد داشت و از طرفی محققان به این نتیجه رسیده‌اند که کمبود مواد معدنی در آب را هرگز نمی‌توان از طریق رژیم غذایی جبران کرد. آبی که مواد معدنی کمی داشته باشد، بدن را به شدت با کمبود مواد معدنی مواجه می‌کند و هیچ ربطی به مصرف مواد معدنی از طریق رژیم غذایی ندارد. کمبود مصرف مواد معدنی روی سیستم پایداری بدن اثرگذار است و متابولیسم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و عملکرد الکترولیت‌های حل شده در بدن را نیز مختل می‌کند.

عملکرد ارگان‌های حیاتی نیز با مشکلاتی مواجه خواهد شد. عوارض جانبی اولیه استفاده از آب‌های تصفیه شده شامل خستگی، ضعف و سردرد می‌باشد و عوامل شدیدتر کم کم به انقباض عضلانی و مشکلات قلبی می‌انجامد.

باید چه کار کنیم؟

قطعا هیچ کس دوست ندارد که پول خرج کند و به بدن خود آسیب بزند. مشتریان دستگاه‌های تصفیه آب، قصد افزایش سلامتی خود را دارند، نه اینکه وضعیت بدن خود را بدتر کنند. خوشبختانه دستگاه تصفیه آب تنها راه برای از بین بردن مواد مضر آب نیستند. هر روزه می‌توانید به دنبال سیستم‌های تصفیه آبی بگردید که اساساً برای افزایش سلامتی شما ساخته شده‌اند. این دستگاه‌ها طیف وسیعی از محتوا‌های مضر آب را حذف می‌کنند. در حالی که مواد معدنی و مفید آن را نگه می‌دارند پس در انتخاب و خرید خود دقت کنید.

کلسیم و منیزیم ۲ ماده ضروری در بدن هستند که کلسیم یک جزء اصلی در ساختار دندان و استخوانهاست و همچنین نقش مهمی را در انعطاف عضلانی و عصبی ایفا می‌کند و باعث سلامت استخوان ها، عضلات و قلب خواهد شد. منیزیم نیز نقش مهمی در واکنش‌های آنزیماتیک ایفا می‌کند و مسئول متابولیسم‌های بدن است و موادی مثل سدیم، پتاسیم و کلسیم را انتقال می‌دهد و می‌تواند ترکیبات پروتئینی و نوکلئیک اسید را به مسیر خود هدایت کند. البته که مصرف آب تنها راه بدست آوردن کلسیم و منیزیم نیست، اما اهمیت آن از رژیم غذایی بسیار بالاتر است و در نتیجه حتماً باید در خرید دستگاه تصفیه آب دقت بالایی بخرج دهید.

آب‌هایی که به اندازه کافی کلسیم ندارند، باعث شکستگی استخوان در کودکان می‌شوند و بیماری‌های روانی و عصبی را به وجود می‌آورند و همچنین باعث کاهش وزن هنگام تولد و زایمان زودتر از موعد و برخی از انواع سرطان نیز خواهند شد. بالا رفتن خطر مرگ جز عوارض جانبی این گونه آب‌ها می‌باشد. اختلالات بارداری و انواع خاصی از سرطان در کودکان و بزرگسالان، فشار خون بالا، مشکلات مربوط به روده و معده، گواتر، مشکلات بارداری، یرقان، کم خونی، اختلالات رشد کودکان نیز از عوارض جانبی آب‌های تصفیه شده توسط بعضی از دستگاه‌های مضر می‌باشد.

پختن غذا از طریق چنین آب‌هایی، مواد معدنی موجود در رژیم غذایی را نیز از بین می‌برد. در صورتی که زمانی که غذا را با آب‌های معدنی طبخ کنیم، مقدار بسیار کمی از مواد معدنی آن هنگام پخت کاهش پیدا می‌کند و بخش اعظم از کلسیم آن باقی می‌ماند.