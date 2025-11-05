پخش زنده
با گسترش شبکه راهها و افزایش خودروها ،کنترل جاده های کشور با سامانههای نظارتی نوین ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت راههای کشور در مراسم افتتاح استودیو خبری و بهسازی مرکز مدیریت راههای خراسان رضوی در مشهد گفت: روشهای سنتی مدیریت جاده دیگر پاسخگوی حجم تردد و پیچیدگی رفتار رانندگان نیست .
محمد پورتیموری افزود: فلسفه تاسیس استودیو خبری و مرکز مدیریت راههای خراسان رضوی ، تغییر رویکردها از اقدامات سنتی به مدیریت علمی مبتنی بر داده است.
وی گفت: ابتدا سامانههای محدودی برای جمعآوری اطلاعات نصب شد و بعد با طراحی ابزارهای نرمافزاری، دادههای خام به اطلاعات قابل تصمیمگیری و دانش راهبردی تبدیل شد.
رئیس مرکز مدیریت راههای کشور بیان کرد: اکنون این دادهها علاوه بر برنامهریزان این حوزه در اختیار واحدهای عملیاتی راهداری، پلیس راه، هلالاحمر و نیز مردم از طریق سامانه ۱۴۱ قرار میگیرد و بخشی از دادهها نیز به دستگاههای نظارتی و امنیتی برای کنترل قاچاق سوخت اختصاص دارد.
پورتیموری اظهار کرد: در خراسان رضوی ۵۷ دوربین نظارت تصویری و ۱۴۶ سامانه ثبت تخلف سرعت فعال است که حدود ۱۸۰ جهت ترافیکی را پوشش میدهند، با وجود قطعیهای ناشی از ناترازی انرژی، شاخص پایداری سامانهها رضایتبخش است.
وی افزود: قراردادهای تامین سامانههای جادهای از سال ۹۴ اجرایی شد و امروز علاوه بر ماموریتهای ایمنی و حملونقل برخی از این سامانهها کاربرد امنیتی نیز یافتهاند که همین موضوع سطح حساسیت و ریسکهای میدانی را افزایش داده است.
پورتیموری با اشاره به دستورالعملهای ملی مرتبط در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: وظایف تامین انرژی و حفاظت از سامانهها بین دستگاههای مختلف تقسیم شده و همافزایی و هماهنگی آنها ضروری است.
ساخت استودیو خبری مرکز مدیریت راهها با چهار میلیارد ریال هزینه و بهسازی و تجهیز مرکز مدیریت راههای خراسان رضوی با ۳۳۰ میلیارد ریال هزینه با هدف بهروزرسانی تجهیزات نظارتی، افزایش ظرفیت پردازش دادههای ترافیکی و توسعه بسترهای ارتباطی بین مراکز استان و محورهای مواصلاتی اجرا شده است.