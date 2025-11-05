پخش زنده
استاندار اردبیل گفت: در راستای تقویت زیرساختهای گردشگری استان اقداماتی در ارتباط با برقراری پروازهای بینالمللی اردبیل_استانبول برنامهریزی شده که در نهایت وابسته به استقبال عمومی از این پروازها است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه در نشست با سرمایهگذاران و کارآفرینان استان که در محل فرمانداری اردبیل برگزار شد بر برقراری هماهنگی بین مطالبات و اختیارات دولتی تاکید کرد وگفت: در سال جاری ۲۲ همت تسهیلات از منابع مختلف در اختیار استان قرار گرفته و نزدیک ۴ همت آن به شهرستان اردبیل اختصاص یافته است.
وی افزود: نیاز استان به تسهیلات ارزی ۵۰۰ میلیون دلار است که با صندوق توسعه ملی صحبتهایی در ارتباط با پرداخت این مبلغ به استان انجام شده ولی رقم قطعی تعیین نشده است اما در ارتباط با سرمایهگذاری در بحث انرژی های تجدیدپذیر صندوق توسعه ملی اعلام کرده که هیچگونه محدودیتی در پرداخت تسهیلات به این واحدها وجود ندارد.
استاندار اردبیل با بیان اینکه دولت در بخش انرژی تکالیفی را مشخص کرده افزود: در کنار فرهنگسازی، مصرف درست انرژیها اعم از آب، گاز، برق لازم است به یک باور عمومی تبدیل شود، در حال حاضر دولت واحدهای تولیدی را موظف کرده تا ۵ درصد انرژی مصرفی خود را تامین کنند و ناترازی انرژی در استان بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ مگاوات است و تا پایان سال برای تولید ۳۷۵ مگاوات انرژی برنامهریزی کردهایم.
امامی یگانه با بیان اینکه مزارع استان اردبیل حاصلخیز است گفت: در کنار اینکه بر روی گسترش مزارع خورشیدی تاکید داریم اما به مسیری نخواهیم رفت که زمین های حاصلخیز استان به خاطر ۱۵۰ مگاوات زمین مورد غفلت واقع شود.
وی در ارتباط با گردشگری استان ادامه داد: تمرکز بر روی ارائه خدمات استاندارد گردشگری از سوی مراکز گردشگری استان ضروری است و گردشگری استان باید به سمت پذیرش گردشگر درجه ۱ رفته و زیرساختها را نیز بر طبق این هدف تکمیل و آماده شود.
استاندار اردبیل با اشاره به برنامهریزی برای پروازهای بین المللی از فرودگاه اردبیل گفت: در صورت استقبال مردم استان از پروازها، برنامهریزیهایی برای پروازهای اردبیل_ استانبول و اردبیل_وان انجام شده که در صورت تحقق این موضوع گردشگری استان می تواند تحت ثاتیر مثبت قرار گیرد که لازم است.
امامی یگانه همچنین به برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در اردبیل اشاره کرد و گفت: حضور هلدینگهای برتر و رونمایی از طرح های مختلف سرمایهگذاری به مبلغ ۳۰ تا ۴۰ همت از جمله ویژگی های بارز و تمایز اصلی این همایش با سایر برنامهها و اقدامات است.