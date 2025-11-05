به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد، در دویست و بیست و چهارمین نشست کمیته عرضه بورس انرژی ایران با هدف نظارت بر فرآیند پذیرش کالا و اوراق بهادار همچنین برق ۳ نیروگاه حافظ، پره سر و جنوب اصفهان و برق تجدیدپذیر ۲ نیروگاه تابان پویش آفتاب و تولیدی یدکی موتور ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفت.

در بازار فرعی نیز برق شرکت خرده ­فروش بهین انرژی پاک برق­سا پذیرش شد.