بنزین سوپر وارداتی ۲ شرکت دارای مجوز واردات از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در کمیته عرضه بورس انرژی ایران مورد پذیرش قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد، در دویست و بیست و چهارمین نشست کمیته عرضه بورس انرژی ایران با هدف نظارت بر فرآیند پذیرش کالا و اوراق بهادار همچنین برق ۳ نیروگاه حافظ، پره سر و جنوب اصفهان و برق تجدیدپذیر ۲ نیروگاه تابان پویش آفتاب و تولیدی یدکی موتور ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفت.
در بازار فرعی نیز برق شرکت خرده فروش بهین انرژی پاک برقسا پذیرش شد.