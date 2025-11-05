رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست مشترک با فعالان اقتصادی استان قزوین گفت: سازمان ملی استاندارد با ایجاد بستر‌های تسهیل‌گری و افزایش اعتماد عمومی نسبت به محصولات تولیدی، سهم قابل‌توجهی در رونق صنعت و اقتصاد دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، فرزانه انصاری با اشاره به اینکه استان قزوین با برخورداری از ۳ هزار ۸۰۰ واحد صنعتی یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور به شمار می‌رود، افزود: فعالیت مؤثر این استان در مسیر توسعه صنعتی کشور بسیار ضروری است.

انصاری ضمن تشریح سیاست‌های جدید سازمان به تغییر رویکرد نظارتی اشاره کرد و گفت: نگاه امروز ما از نظارت صرف و برخورد‌های قهری، به سمت مشارکت بیشتر، هم‌افزایی و حمایت از صنایع تغییر یافته است.

او همچنین از اجرای طرحی با عنوان استاندارد حامی تولید خبر داد و افزود: این طرح با هدف رونق تولید و تسهیل‌گری در رفع چالش‌های صنعتگران طراحی شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین تسهیل در صدور و تمدید مجوز واحد‌های صنعتی را از دیگر اقدامات جدید این سازمان عنوان کرد و گفت: حمایت از واحد‌های تولیدی و ارائه مشوق‌های استانداردسازی، در دستور کار ما قرار دارد.

انصاری افزود: با توجه به ظرفیت بالای استان در بخش صنعت و تنوع تولیدات، حدود ۸۰۰ استاندارد اجباری برای محصولات استان در نظر گرفته شده است.