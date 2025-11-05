پخش زنده
۶۳ ورزشکار در مسابقات قهرمانی آمادگی جسمانی با هم رقابت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی استان گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۶۳ ورزشکار در هشت رده سنی برگزار شد و شرکتکنندگان در فضایی پرنشاط و رقابتی به رقابت پرداختند.
هوشنگ فولادی افزود: نفرات برتر این مسابقات پس از ارزیابیهای فنی، به عنوان نمایندگان استان به مرحله بالاتر اعزام خواهند شد. این ورزشکاران از میان برترینهای مسابقات شهرستانی انتخاب شدهاند و آمادگی خوبی برای حضور در رقابتهای کشوری دارند.