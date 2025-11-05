پخش زنده
مسئول امور عشایر شهرستان آباده از زیرسازی و آسفالت مسیر عشایری ساریتن در آباده به شهرمیان اقلید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،امیر رضایی رحیمی گفت: با پیگیریهای فرماندار ویژه شهرستان آباده، جاده عشایری و روستایی ساریتن در آباده به شهرمیان اقلید در حال آسفالت است که با این مسیر راه دسترسی به آزادراه اصفهان - شیراز ایجاد خواهد شد.
او افزود: این جاده به طول شش کیلومتر شهرستانهای آباده و اقلید را به هم متصل میکند و بیش از ۵۰۰ خانوار روستایی و عشایری از مزایای این محور ارتباطی بهرهمند خواهند شد.