مسئول امور عشایر شهرستان آباده از زیرسازی و آسفالت مسیر عشایری ساریتن در آباده به شهرمیان اقلید خبر داد.

زیرسازی و آسفالت مسیر عشایری ساریتن آباده به شهرمیان اقلید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،امیر رضایی رحیمی گفت: با پیگیری‌های فرماندار ویژه شهرستان آباده، جاده عشایری و روستایی ساریتن در آباده به شهرمیان اقلید در حال آسفالت است که با این مسیر راه دسترسی به آزادراه اصفهان - شیراز ایجاد خواهد شد.

او افزود: این جاده به طول شش کیلومتر شهرستان‌های آباده و اقلید را به هم متصل می‌کند و بیش از ۵۰۰ خانوار روستایی و عشایری از مزایای این محور ارتباطی بهره‌مند خواهند شد.