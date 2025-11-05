پخش زنده
مدیر ارتباطات سیار مخابرات منطقه خراسان شمالی گفت: ظرفیت سیستم انتقال داده در مرکز بجنورد در راستای توسعه زیرساختهای ارتباطی و بهبودکیفیت خدمات تلفن همراه به ۱۰ گیگابیت بر ثانیه افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جواد فخرمحمدی گفت: به منظور ارتقای سطح کیفی خدمات و پاسخگویی به نیازهای روبه رشد مشترکان تلفن همراه، ارتباط بین ۲ مرکز اصلی مخابراتی شهر بجنورد که پیش از این از طریق چند پورت یکگیگابیتی برقرار بود با نصب و راهاندازی تجهیزات جدید به یک لینک پرظرفیت ۱۰ گیگابیتی ارتقا یافت.
وی افزود: این اقدام موجب افزایش چشمگیر ظرفیت انتقال داده، بهبود پایداری شبکه و کاهش تاخیر در برقراری ارتباطات شده و بستر لازم را برای توسعه خدمات نسلهای جدید فناوری تلفن همراه در استان فراهم میکند.
فخرمحمدی ادامه داد: با اجرای این طرح، امکان ارائه خدمات اینترنتی سریعتر و پایدارتر برای مشترکین فراهم شده و زیرساخت ارتباطی استان در مسیر همگامی با رشد فزاینده ترافیک دادههای موبایل قرار گرفته است.
مدیر ارتباطات سیار مخابرات منطقه خراسان شمالی خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات استان با اجرای پروژههای توسعهای مشابه در سایر مراکز شهری و روستایی، بهدنبال ارتقای مستمر کیفیت شبکه و افزایش رضایت کاربران از خدمات ارتباطی است.
