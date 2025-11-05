به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در چارچوب برنامه‌های توسعه‌محور استان گلستان، علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان به همراه مجتبی بوربور مدیرکل اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری از بافت تاریخی گرگان بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، گردشگری و اقتصادی این محدوده و برنامه‌ریزی برای احیا و سرمایه‌گذاری در بناها و فضاهای شهری انجام شد.

تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری برای مرمت و احیای بافت، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و ظرفیت‌های تاریخی شهر از اهداف این بازدید بود.