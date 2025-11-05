ضخامت لایه داخلی شریان کاروتید با نوشیدن یک فنجان آب انار به مدت یک سال، تا ۳۵ درصد کاهش یافته و گرفتگی عروق نیز بهبود می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از ایندیپندنت، پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد نوشیدن روزانه تنها یک فنجان آب انار به مدت یک سال می‌تواند ضخامت لایه داخلی شریان کاروتید (شاخص سی‌آی‌ام‌تی/ CIMT) را تا ۳۵ درصد کاهش دهد.

این اثر به دلیل وجود آنتی‌اکسیدان‌ها و پلی‌فنول‌های فراوان در انار است که با التهاب مقابله می‌کنند، جریان خون را بهبود می‌بخشند و به تقویت دیواره سرخرگ‌ها کمک می‌کنند.

شریان کاروتید همان سرخرگی است که در دو طرف گردن قرار دارد و خون را از قلب به مغز می‌رساند. دیواره این سرخرگ سه لایه دارد که دو لایه درونی آن در سلامت رگ نقش مهمی ایفا می‌کنند و افزایش ضخامت این دو لایه یکی از نخستین نشانه‌های تصلب شرایین (آترواسکلروز) است؛ یعنی همان فرایند تدریجی سفت و باریک شدن رگ‌ها بر اثر تجمع چربی و التهاب که با افزایش خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی مانند سکته قلبی یا مغزی همراه است.

شاخص سی‌آی‌ام‌تی (CIMT) روشی بی‌ضرر و غیرتهاجمی برای سنجش ضخامت لایه‌های درونی شریان کاروتید است. کاهش سی‌آی‌ام‌تی که در این پژوهش مشاهده شد، نشان‌دهنده کند یا حتی معکوس شدن روند تشکیل پلاک‌های شریانی است.

به گزارش تایمز هند، نقش مصرف دانه کامل انار در این زمینه همچنان در حال بررسی است، اما شواهد موجود نشان می‌دهد ترکیب آب و دانه داخل انار می‌تواند در حفظ سلامت قلب و رگ‌ها تاثیر چشمگیری داشته باشد. مهم‌ترین بخش این پژوهش هم استفاده از دانه‌های کامل انار بود.

برخلاف بیشتر آب‌انار‌های تجاری که بخش فیبری دانه ندارند، این تحقیق روی آب یا عصاره حاصل از میوه کامل انار انجام شد.

دانه‌های انار سرشار از پلی‌فنول‌ها هستند. به‌ویژه ترکیباتی به نام پونیکالاژین و اسید الاجیک دارند که پژوهش‌های بسیاری خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی آنها را تایید کرده‌اند.

این ترکیبات احتمالا در مهار استرس اکسیداتیو در دیواره شریان‌ها، حفظ عملکرد سالم لایه درونی رگ‌ها و کند کردن روند تشکیل پلاک‌های شریانی نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

پلاک شریانی از کلسترول، رسوبات چربی، کلسیم و مواد زاید سلولی تشکیل می‌شود. این رسوبات به‌تدریج سخت و متراکم و باعث می‌شوند رگ‌ها تنگ شوند و جریان خون کاهش یابد. با افزایش میزان پلاک‌ها، لایه داخلی میانی دیواره شریان‌ها ضخیم‌تر می‌شود.

ضخامت این لایه با روش سونوگرافی سی‌آی‌ام‌تی قابل‌اندازه‌گیری است و افزایش ضخامت آن یکی از شاخص‌های اولیه و شناخته‌شده برای ارزیابی خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی به‌شمار می‌رود.

کاهش ۳۵ درصدی سی‌آی‌ام‌تی یافته‌ای چشمگیر است و نشان می‌دهد که مصرف منظم برخی مواد مغذی طبیعی و کامل در رژیم غذایی می‌تواند در بهبود و کنترل بلندمدت بیماری‌های قلبی‌عروقی نقش موثری داشته باشد.

محققان اثر آب دانه کامل انار را به مایع لوله بازکن در بدن انسان تشبیه کرده‌اند که استعاره‌ای برای نشان دادن توان بالقوه این میوه در کمک به فرایند طبیعی بدن برای حل رسوبات شریانی است. هرچند این تشبیه دقیق نیست، به نقش سم‌زدایی و پاک‌کنندگی احتمالی انار در دستگاه گردش خون اشاره دارد.

نوشیدن روزانه آب انار حاوی دانه‌ها می‌تواند برای افرادی که نگران کلسترول بالا، پلاک‌های شریانی یا سلامت عمومی قلب و عروقشان‌اند، راهکاری کمکی باشد. البته چنین تغییرات تغذیه‌ای باید در چارچوب یک سبک زندگی جامع و سالم برای قلب شامل ورزش منظم، تغذیه متعادل و پایش پزشکی انجام شود.

برای بهره‌مندی از بیشترین فواید آب انار برای سلامت، باید آب انار را به‌صورت تازه و خانگی از کل میوه، شامل دانه‌ها، تهیه کرد. گرفتن آب بخش گوشتی و قرمز دانه‌ها همراه با مقدار کمی آب یا آبلیمو به حفظ فیبر و فیتونوترینت‌های دانه‌ها کمک می‌کند. در حالی که آب‌انار‌های صنعتی صاف‌شده و شیرین‌شده معمولا این آثار مفید را ندارند.

متخصصان تغذیه و پزشکان می‌توانند مصرف منظم آب انار کامل (همراه با دانه) را به افرادی که در معرض خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی قرار دارند، به‌ویژه کسانی که شاخص سی‌آی‌ام‌تی بالاتری یا سابقه خانوادگی تشکیل پلاک شریانی دارند، به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه توصیه کنند.