به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، ورزشکار استان رکورد ملی پرش عمودی درجا کشور را به نام قزوین ثبت کرد.

محمدرضا احتشام نیا با ثبت رکورد یک متر و ۲۵ سانتی متر، رکورد ملی این رشته را به نام خود ثبت کرد.

پیش از این رکورد ملی رشته پرش عمودی درجا یک متر و ۲۰ سانتی متر ثبت شده بود.

صف آرایی فوتبالیست‌های شمس آذر مقابل ملوان در لیگ برتر

تیم شمس آذر در هفته دهم لیگ برتر در انزلی به مصاف ملوان خواهد رفت.

این دیدار از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه فردا در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برگزار می‌شود.

شاگردان وحید رضایی در تیم شمس آذر با ۸ امتیاز در رده دوازدهم جدول رده بندی قرار دارند.

معرفی برترین‌های مسابقات هندبال دختران جام محلات قزوین

در رده سنی خردسالان و نونهالان این رقابت‌ها تیم‌های امیرالمومنین خیام و کوثر عناوین قهرمانی را کسب کردند.

در این مسابقات بیش از سی تیم با هم رقابت کردند.