انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی در همه شهر‌ها و روستا‌های استان خوزستان به صورت تمام الکترونیکی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان با اشاره به تغییر قوانین و آیین نامه‌های انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ابلاغی از وزارت کشور گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی به منظور آشنایی فرمانداران و معاونان سیاسی و بخشداران شهرستان‌های خوزستان با قوانین جدید انتخابات در دستور کار است.

صدیقه میری افزود: انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا مطابق برنامه هفتم توسعه و دستور وزیر کشور به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود به همین دلیل برگزاری دوره‌های آموزشی و فراهم کردن زیرساخت لازم برای انتخابات دارای اهمیت است.

او احراز هویت رای دهندگان به صورت بیومتریک را یکی از اقدام‌های جدید در انتخابات دوره هفتم شورا‌ها دانست و گفت: بستر‌های فنی و مخابراتی لازم برای انتخابات تمام الکترونیکی در سراسر شهر‌ها و روستا‌های استان در حال ایجاد شدن است.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان شفافیت، قانون مداری و مشارکت حداکثری را سه اصل اساسی برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا دانست و ابراز امیدواری کرد که این انتخابات با نرخ مشارکت بالا در خوزستان و کشور همراه شود

انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا روز جمعه یازدهم اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود؛ به همین منظور ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از روز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه سال جاری تا روز شنبه ۲۷ دی‌ماه در مجموع به مدت هفت روز به عمل خواهد آمد.