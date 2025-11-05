دادستان عمومی و انقلاب خاتم: دستگاه قضایی با هیچ فرد یا گروهی که امنیت و سلامت شهرستان را با قاچاق و توزیع مواد مخدر به خطر اندازد، مماشات نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رضایی گفت: با دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه توزیع مواد مخدر، به صورت میدانی و در معیت مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، نسبت به بررسی منزل متهم اقدام که منجر به کشف و ضبط ۲۰ گرم مواد مخدر صنعتی هروئین شد و بلافاصله دستور بازداشت متهم در محل صادر شد.

رضایی با هشدار جدی به قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، تصریح کرد: دستگاه قضایی با هیچ فرد یا گروهی که امنیت و سلامت شهرستان را با قاچاق و توزیع مواد مخدر به خطر اندازد، مماشات نخواهد کرد.

وی با اشاره به نتایج تلاش‌های صورت‌گرفته، اعلام کرد: با نظارت مستمر و تلاش مأموران پلیس مواد مخدر و رصد مجموعه اطلاعاتی شهرستان، در مدت دو ماه اخیر تاکنون بیش از ۵۰۰ کیلوگرم از انواع مواد مخدر در شهرستان کشف و ضبط شده است.

رضایی از شهروندان خواست با گزارش موارد مشکوک به پلیس مواد مخدر و دستگاه قضایی، در پاک‌سازی محله‌های شهرستان از مواد مخدر مشارکت فعال و مسئولانه داشته باشند.