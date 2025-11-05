بازار برق بورس انرژی ایران در سیزدهمین روز آبان میزبان دادوستد ۶۲۱ میلیون و ۲۷۵ هزار کیلووات ساعت برق بود، این معاملات مجموع ارزشی معادل ۹۸۸ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال را در بازار برق بورس انرژی ایران رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: بازار مشتقه برق در روز گذشته میزبان فروش ۶۱۷ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس به شکل سلف بود؛ این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل ۸۳۵ میلیارد انجامید.

یک میلیون و ۳۴۴ هزار کیلووات ساعت دیگر برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق دادوستد شد و این فروش نیز ارزشی برابر ۳ میلیارد و ۵۷ میلیون ریال را رقم زد.

همچنین در این روز ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار کیلووات ساعت برق سبز تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف در تابلو مشتقه برق سبز دادوستد شد و این فروش نیز مجموع ارزشی معادل ۱۴۷ میلیارد ریال را به ثبت رساند.

تابلو فیزیکی برق سبز نیز در سیزدهم آبان میزبان دادوسند ۶۶ هزار و ۸۶۴ کیلووات ساعت برق سبز تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل فیزیکی بود، این معامله نیز ارزشی معادل ۳.۴ میلیارد ریال را رقم زد.