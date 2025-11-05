به گزراش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ نیکلاس مادورو، روز دوشنبه در برنامه تلویزیونی خود اعلام کرد: آژانس فضایی بولیواری (ABAE) این کشور به عنوان شریک در مأموریت Tianwen-۳ چین مشارکت خواهد داشت و هدف اصلی این مأموریت پیچیده، جمع‌آوری و بازگرداندن اولین نمونه‌های خاک از سیاره سرخ است.

این اقدام که رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو آن را "یک جهش ملی" توصیف کرده، نشان‌دهنده تعمیق روابط استراتژیک میان کاراکاس و پکن در حوزه فناوری‌های پیشرفته است.

مادورو با لحنی حاکی از غرور ملی گفت: مردم ونزوئلا می‌توانند به این دستاورد افتخار کنند، این مشارکت در حالی صورت می‌گیرد که ونزوئلا سال‌هاست با بحران اقتصادی و تحریم‌های شدید بین‌المللی به ویژه از سوی آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند.

رائول هرناندز، یکی از مقامات وزارت فناوری ونزوئلا، این همکاری را نتیجه "بیش از دو دهه کار مشترک" با چین توصیف کرد و بر جایگاه ونزوئلا به عنوان "متحد استراتژیک" پکن تأکید کرد.

مأموریت Tianwen-۳ که قرار است در حدود سال ۲۰۳۰ انجام شود، یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌های فضایی حال حاضر جهان است و شامل پرتاب ماژول‌های جداگانه، فرود بر سطح مریخ، جمع‌آوری نمونه، پرتاب مجدد از سطح سیاره و بازگشت به زمین است.