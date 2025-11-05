پخش زنده
استاندار گیلان در دیدار با نماینده ارامنه استان، آرسن میناسیان را نماد انساندوستی و همزیستی ادیان الهی و چهرهای ماندگار در تاریخ ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، هادی حقشناس در دیدار با ایساک یونانسیان، نماینده ارامنه گیلان در شورای خلیفهگری ارامنه تهران، با گرامیداشت یاد و نام آرسن میناسیان، خیر نیکاندیش و چهره ماندگار مسیحی گیلانی، گفت: آرسن میناسیان نماد واقعی انساندوستی، خدمت به همنوع و همزیستی مسالمتآمیز میان پیروان ادیان الهی است.
استاندار گیلان با اشاره به تأسیس نخستین داروخانه خیریه شبانه روزی کشور به همت آرسن میناسیان در رشت، افزود: خدمات ارزنده او محدود به جامعه خاصی نبود و روحیه انسانی و فداکارانهاش، الگویی الهامبخش برای همه مردم ایران است.
وی با قدردانی از جامعه ارامنه گیلان بهعنوان بخشی از بافت فرهنگی و اجتماعی استان گفت: پیروان ادیان الهی در گیلان همواره در کنار یکدیگر با احترام و همدلی زندگی کردهاند و این همزیستی، جلوهای از وحدت، محبت و اخلاق انسانی در ایران اسلامی است.
در این دیدار، ایساک یونانسیان نیز ضمن تقدیر از نگاه مثبت و رویکرد حمایتی استاندار گیلان نسبت به اقلیتهای دینی، بر تداوم همکاری و مشارکت جامعه ارامنه در مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی استان تأکید کرد.
یونانسیان، نماینده ارامنه گیلان در شورای خلیفهگری ارامنه تهران، در این دیدار با قدردانی از نگاه حمایتی مسئولان استان نسبت به اقلیتهای دینی گفت: خوشبختانه اقلیتهای دینی در جمهوری اسلامی ایران در کنار مسلمانان از آزادی کامل برخوردارند و همواره با احترام، همدلی و همکاری در کنار سایر اقوام و ادیان زندگی کردهاند.
وی افزود: این همزیستی مسالمتآمیز، جلوهای از فرهنگ غنی ایرانی و نشانهای از پایبندی مردم ایران به ارزشهای انسانی و الهی است.